Manjakan Dirimu dengan Menginap di 4 Boutique Hotel Terbaik di Dunia

Sudah merencanakan liburan musim panasmu? Jika tertarik ke luar negeri, kamu bisa mengunjungi keempat hotel yang membawamu ke pengalaman traveling menakjubkan.Liburan menjadi suatu momen untuk menikmati waktu istirahat. Namun, kenapa tidak memanfaatkan pula untuk menikmati hotel-hotel yang menawarkan berbagai hal untuk kamu selama mengisi liburan. Kamu bisa mendapatkan pengalaman yang menarik, tentunya berbeda.Ini dia rekomendasi empat hotel versi Taste in Hotel di beberapa negara yang bisa buat kamu memiliki pengalaman menarik selama liburan berlangsung, antara lain:Casa Cook menawarkan berbagai keindahan sekitarnya dengan melakukan eksplorasi seperti layaknya orang lokal. Berbagai macam aktivitas ditawarkan seperti melakukan yoga. Ditambah, beberapa destinasi favorit juga hadir, seperti Rhodes Old Town dan Gunung Tsambika.Hotel ini diperkirakan berkisar pada harga Rp2,3 juta hingga Rp5,4 juta. Ini adalah tarif rata-rata untuk ukuran kamar yang standar. Untuk kamar dengan kolam renang pribadi, kamu bisa menebusnya mulai Rp7,1 juta hingga Rp8,5 juta.Modern dan abadi, berpenampilan mewah serta otentik, ini yang mendeskripsikan La Mamounia yang terletak di Maroko. Kamu bisa temukan bangunan layaknya istana raja di film-film pada hotel ini. Tidak hanya persoalan kamar penginapan, kamu juga bisa menikmati spa terbaik di Marrakesh pada hotel ini.Hotel ini diketahui memiliki harga kamar yang bervariasi. Namun, harga paling rendah pada kisaran mulai dari Rp12 juta.Berlokasi di dalam Torres del Paine National Park, Explora Patagonia ini menawarkan banyak paket untuk 3 malam atau lebih. Jika kamu pergi ke sini, kamu akan mendapatkan fasilitas menarik, yakni memilih untuk mengeksplorasi sekitar 40 lebih hal yang ada di sana.Explora Patagonia ini hanya menerima pemesanan kamar 3 malam atau lebih. Untuk itu, kamu perlu menyiapkan setidaknya Rp95,6 juta untuk menginap dan menikmati fasilitas di sana.Hal yang menjadi daya tarik dari The Cape Hotel ini adalah fasilitas spa outdoor dan juga pemandangan laut yang indah. Tidak hanya itu, The Cape juga menawarkan Jacuzzi (kolam berendam mewah yang bisa memijat tubuh), ruangan olahraga, dan juga bar.Untuk harga sendiri, kamu bisa menginap di kamar mulai dari harga Rp14,9 juta rupiah hingga sekitar Rp30 juta.