Habiskan Momen Liburan Sekolah Bersama Badanamu

Banyak tempat wisata dan aktivitas yang bisa dihabiskan bersama keluarga ketika musim liburan sekolah. Salah satunya menyaksikan live show Badanamu "Dino Bus Adventure" hasil kolaborasi Old Shanghai Sedayu City bersama E-Motion Entertainment.Badanamu adalah karakter animasi edukatif asal Korea Selatan sedang terkenal. Animasi ini banyak digemari karenamemperkenalkan banyak hal sambil bermain kepada anak-anak. Sebut saja seperti dunia sains, teknologi, matematika, lagu dan cerita lainnya.Live show Badanamu "Dino Bus Adventure" digelar setiap hari mulai 29 Juni hingga 9 Juli 2023, Old Shanghai Sedayu City, Jakarta. Bada yang merupakan sosok sosok beruang berwarna putih, berbulu tebal, lucu dan selalu memakai sepatu boot berwarna kuning siap memberikan pengalaman belajar serta bermain bersama yang unik. Begitu juga temannya Jess yang merupakan penguin berwarna pink yang sangat pandai menari."Kami sengaja mendatangkan Badanamu Friends ke Old Shanghai Sedayu City untuk mengisi libur sekolah kali ini, karena karakter Bada dan temannya, Jess, sedang populer dan sangat disukai oleh anak-anak," kata Jarenta Sinaga, Operation Deputy Division Head – Commercial Retail 1 Agung Sedayu Group.Mengambil tema "Dino Bus Adventure", dikisahkan pada suatu hari di Badanamu, Bada dan Jess mengajak anak-anak berpetualang berkeliling Badanamu mengunjungi tempat-tempat favoritnya bersama para funny dinos menggunakan dino bus.Dunia Badanamu adalah dunia yang indah dan penuh dengan imajinasi. Selama live show, tentunya Bada dan Jess juga akan mengajak anak-anak menyanyi dan menari bersama dengan lagu-lagu hits mereka yang menjadi favorit seperti "Pony Tail", "Rise and Shine", "Umpa Mumpa", "Fun Run Song", dan "This is Gonna Be Sweet"."Selain live show, anak-anak beserta keluarga juga berkesempatan mendapatkan akses untuk Meet & Greet, menyapa langsung dan mengabadikan momen eksklusif bersama Bada and Jess. Kami juga menyiapkan dekorasi khusus dan photo booth bagi pengunjung yang ingin mengabadikan momen ini," jelasnya.Semua pengunjung Old Shanghai bisa menikmati penampilan spesial Badanamu tanpa berbayar dari sisi luar tempat duduk area live show dan tentunya tetap bisa create fun memories di Badanamu photo booth.Penampilan spesial Badanamu digelar setiap hari pukul 16.00 WIB untuk weekdays dan khusus weekend diadakan dua kali yaitu pukul 16.00 WIB & 18.00 WIB."Karakter Bada dan Jess tentunya akan memberikan nilai edukasi melalui cerita menarik yang mudah dipahami anak-anak serta memberikan pesan moral yang sangat bermanfaat bagi anak-anak untuk membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang baik," kata Patricia Veronica selaku Marketing Communication Department Head – Commercial Retail 1 Agung Sedayu Group.Sementara itu pihak E-Motion Entertainment selaku pemegang lisensi live events anak untuk Indonesia seperti Badanamu, Tayo, Pororo, Mr. Bread Barbershop, Uwa and Friends telah sukses mendatangkan hiburan mendidik yang dikemas menarik dalam suatu event.