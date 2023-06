HUT Jakarta Jadi Momentum Tepat Bangkitkan Wisata Lokal

(ELG)

Sebagai momen merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-496 DKI Jakarta, platform Traveloka meluncurkan program spesial bertajuk Crazy Sale Jakarta 2023. Program ini memberikan penawaran spesial dan potongan harga hingga Rp 496 ribu untuk beragam produk pilihan yang ada di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.Program berlangsung dari 22 - 28 Juni 2023. Mengusung tema "Jadi Karya untuk Nusantara", momen perayaan HUT ke-496 DKI Jakarta kali ini dimaknai sebagai kesiapan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat."Wisatawan domestik memiliki peran yang krusial terhadap pertumbuhan industri pariwisata Indonesia. Perayaan HUT DKI Jakarta yang ke-496 menjadi momentum tepat untuk membangkitkan wisata lokal," kata Iko Putera, CEO of Transport - Traveloka.Program ini sekaligus dibuat untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta dan sekitarnya. Apalagi, DKI Jakarta memiliki beragam atraksi lokal yang dapat dinikmati bersama keluarga dan masih menjadi daerah tujuan wisata lokal favorit."Harapan kami, kemajuan pariwisata lokal yang terintegrasi di daerah Jakarta dan sekitarnya dapat memicu dampak positif terhadap akselerasi perkembangan pariwisata lokal di daerah Indonesia lainnya," ucapnya.Sepanjang 2022, destinasi wisata unggulan di Jakarta mencatat kenaikan signifikan jumlah pengunjung. Taman Impian Jaya Ancol menempati posisi puncak dengan 13,01 juta kunjungan wisatawan pada 2022 atau naik 3 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Ragunan menempati peringkat kedua dengan 6,55 juta kunjungan atau naik 7 kali lipat tahun sebelumnya. Diikuti Monumen Nasional atau Monas di peringkat ketiga dengan 5 juta pengunjung."Masih banyak atraksi wisata lokal di Jakarta dan sekitarnya yang bisa diakses lebih luas oleh masyarakat. Kami berharap kehadiran Traveloka Crazy Sale Jakarta tidak hanya semakin meningkatkan animo masyarakat untuk mengunjungi atraksi lokal, namun juga mendorong terbukanya kolaborasi baru untuk pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta," kata Novita Dewi, Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo.Crazy Sale Jakarta 2023 digelar mulai 22 sampai dengan 28 Juni 2023 untuk tiket atraksi, pameran seni, serta waterpark terutama pada pilihan aktivitas favorit seperti Dunia Fantasi, Sea World Ancol, HOLEO Golf and Museum, Museum Nasional, Museum MACAN, Go! Wet Waterpark, Ocean Dream Samudra, JungleLand Adventure Theme Park, dan The Wave Pondok Indah, dan juga tiket taman bermain seperti AEON Fantasy (Edokko, Fanpekka, Kidzoona), dan juga Timezone.