Hits Banget! Ini 5 Lokasi di PIK2 yang Instagramable

1. COVE at Batavia PIK

(COVE at Batavia PIK. Foto: Dok. Instagram Cove at Pantai Indah Kapuk/@cove.pik)

2. Pantjoran PIK

(Pantjoran PIK. Video: Dok. Instagram Pantjoran PIK/@pantjoranpik)

3. La Riviera

(La Riviera. Video: Dok. Instagram La Riviera PIK 2/@enjoywith.pik2)

4. San Antonio PIK 2

5. Urban Farm

(Urban Farm di PIK. Video: Dok. Instagram Urban Farm/@urbanfarmpik)

(TIN)

Tempat wisata di Pantai Indah Kapuk 2 atau disebut sebagai PIK2 belakangan ini menjadi lokasi kesukaan banyak orang. Bertempat di Jakarta Utara, PIK2 menawarkan berbagai spot bersantai nan Instagramable.Meskipun di Jakarta, tetapi PIK2 menawarkan tempat yang berbeda dan cocok untuk dikunjungi segala umur. Kamu bahkan bisa membawa hewan peliharan untuk berjalan santai di sore hari.PIK2 dikenal sebagai lokasi di Jakarta yang elit. Memang jika kamu memasuki kawasan dekat laut ini, akan disuguhi gedung-gedung dan juga perumahan. Mulai dari pusat belanja hingga lokasi outdoor untuk menghabiska waktu pun ada di sini.Bagi kamu yang ingin mengunjungi PIK2, tetapi bingung harus ke mana, tenang saja. Sobat Medcom akan kami berikan lima rekomendasi lokasi di PIK2 yang Instagramable dan juga hits!Saat kamu menginjakan kaki di COVE at Batavia PIK ini, satu hal yang akan kamu lihat pertama kali, yakni pemandangan laut. Tidak hanya itu, lokasi ini menyajikan nuansa Venezia yang menyediakan berbagai kafe.Tenang saja, kamu tidak akan dikenakan biaya saat masuk. Ditambah, tak ada kendaraan yang akan mengganggu, karena kamu akan menikmati berjalan kaki seraya memandangi laut dengan ombak yang tenang.Bangunan berwarna merah yang tinggi, menjadi ciri khas orang-orang yang bertanya perihal PIK. Pantjoran PIK akan membawa kamu masuk ke dalam nuansa Tionghoa, mulai dari suasana hingga makanannya.Bagi kamu pemilik hewan peliharan tenang saja! Pada lokasi ini, diperbolehkan untuk membawa hewan peliharaan. Selain itu, kawasan yang terlihat estetik akan menambah kesan spot Instagramable ini.Jika Pantjoran PIK memiliki nuansa Tionghoa, maka La Riviera memiliki nuansa bangunan arsitektur ala Eropa. Tidak hanya itu, tersedia danau juga yang mendukung nuansa ala Eropa di sini. Cocok sekali 'kan untuk spot Instagramable kamu?(San Antonio Beach PIK. Video: Dok. YouTube WisataWisata)Jika kamu berada di COVE at Batavia, tidak perlu naik kendaraan! Karena kamu bisa berjalan ke arah San Antonio dari COVE at Batavia. Lokasi ini terkenal makanan beragam, mulai dari lokal hingga western.Tempat ini juga menyediakan penyewaan sepeda manual, sepeda listrik juga mobil sejenis golf car yang didesain ciamik dan cocok untuk anak-anak dan juga dewasa.Suka dengan konsep hijau? Urban Farm jawabanya! Lokasi ini memiliki konsep "back-to-nature" dengan mengajak pengunjungnya untuk bercocok tanam dan aktivitas penghijauan lainnya. Tenang saja, makanan pun juga tersedia di sini.Itulah lima rekomendasi lokasi Instagramable di PIK 2 yang bisa kamu kunjungi dengan keluarga maupun teman. Jika belum memiliki rencana di akhir pekan, lokasi-lokasi di atas bisa menjadi tempat berlibur Sobat Medcom lho! Yuk, kunjungi tempatnya.