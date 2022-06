5 Wellness Villas Terbaik di Bali

1. Villa Amita

(Kembalikan energi kamu di Villa Amita by Nakula. Video: Dok. Instagram Villa Amita by Nakula/@villa.amita)

2. Villa Tirtadari

(Villa Tirtadari yang memanjakan kamu. Video: Dok. Instagram Villa Tirtadari by Nakula/@villa.tirtadari)

3. Amarta Beach Retreat

(Larikan diri kamu ke tempat tenang yang tak jauh dari lautan di Tabanan. Video: Dok. Instagram Amarta Beach Retreat by Nakula/@amartaretreat)

4. The Cove

(Temukan kedaiaman kamu di The Cove, Bali. Video: Dok. Instagram The Cove Bali/@thecovebali)

5. Villa KEN

(Manjakan diri kamu di Villa KEN by Nakula. Foto: Dok. Instagram Villa KEN by Nakula/@villakenbali)

(TIN)

Pernahkah kamu menemukan dirimu ingin sejenak "melarikan diri" dari kehidupan saat ini? Atau sudah saatnya kamu membutuhkan "dosis" me-time kamu? Jika jawabannya iya, kamu sama seperti pelancong global lainnya di seluruh dunia.Orang-orang saat ini kemungkinan besar bosan dengan kota yang serba cepat dan ingin melarikan diri dari kehidupan sibuk mereka, setidaknya sesekali. Mereka menginginkan sesuatu untuk membantu mereka menjadi lebih baik; apakah itu menjadi lebih bugar, mengelola stres, menciptakan penyesuaian gaya hidup baru, atau sekadar untuk menenangkan pikiran.Bagi banyak orang, hari-hari memanjakan diri saat berlibur sudah lama berlalu. Sebaliknya, mereka mencari tempat yang sangat baik untuk pikiran, tubuh, dan jiwa.Bali tidak diragukan lagi dikenal sebagai salah satu tujuan paling populer untuk kesehatan - baik itu untuk pikiran, tubuh, atau jiwa bahkan pada tingkat spiritual.Berikut adalah beberapa resor kesehatan mewah terbesar di Bali, yang pasti akan memberi kamau ketenangan pikiran yang kamu dambakan, dan tentu saja menyalurkan "zen" dalam batin kamu.Kami berikan beberapa rekomendasi 5 wellness vila terbaik di Bali di bawah naungan Nakula - Nakula Hospitality Management yang bisa jadi "sanctuary" kamu di Bali Villa Amita, terletak di antara persawahan Kerobokan, menawarkan liburan mewah dengan suasana yang eksotis dan damai. Tujuh kamar tidur en-suite (kamar mandi yang hanya dapat diakses dari suatu kamar tidur), kolam renang tanpa batas, dan bar outdoor tersedia di properti ini.Sebuah kolam renang pribadi dan halaman yang luas melengkapi properti ini, menjadikannya ideal untuk hari-hari cerah kamu. Tak hanya itu, tempat ini juga dilengkapi dengan tim karyawan yang berdedikasi, manajer vila yang berpengalaman, serta fasilitas lainnya.Villa Amita terdiri dari empat paviliun, masing-masing menekankan keseimbangan artistik arsitektur kuno dan keanggunan pedesaan modern. Perabotan kayu yang dibangun dengan sangat baik, serta perlengkapan dengan berbagai anyaman kayu dan karya seni yang mewah sekaligus populer, ditampilkan dalam interior yang luas namun sangat minimalis.Ruang luarnya yang luas akan membuat kamu ingin menginjak rumput dengan kaki telanjang, merasa benar-benar terhubung dengan alam. Sun bathing, berbaring di tanah, dan menghirup udara segar akan menjadi liburan yang baik untuk menenangkan pikiran dan jiwa.Villa Tirtadari adalah tempat tinggal pribadi dengan staf lengkap yang dilengkapi dengan tujuh kamar tidur yang luas. Terselip di tengah sawah di Kerobokan, masing-masing kamar tidur memiliki kamar mandi pribadi di luar ruangan.Banyak ruang, lantai kayu yang mewah, langit-langit jerami yang tinggi dan pintu geser kaca yang menyambut sinar matahari untuk masuk. Arsitektur membentuk kamar tidur dengan cara yang khas.Kamu dapat bersantai di delapan kursi berjemur dengan payung di tepi kolam yang teduh, sementara air pirus berkilauan di bawah sinar matahari tropis yang indah. Bawa matras yoga kamu ke rerumputan, berjalan-jalan di antara pepohonan besar, dan nikmati sisi hijau dari vila besar, biarkan alam menyambutmu dengan keajaibannya.Melalui semilir angin tropis memancar melalui suasana kayu ek dan nuansa keemasan dalam ruang tamu. Villa Tirtadari dengan staf lengkapnya selalu siap membantu kamu. Massage yang menenangkan, koki pribadi, pelayan vila, tukang kebun, atau penjaga keamanan, para tamu tidak perlu khawatir di area yang luas ini!Kabupaten Tabanan adalah pasangan yang tepat untuk kamu yang tidak bisa hidup jauh dari lautan namun tetap ingin berada di antara persawahan yang hijau. Untuk berbulan madu, pelancong rekreasi, dan penjelajah hidden gem, lingkungan ini memiliki suasana senja yang nyata.Daerah tersebut, yang terkenal dengan sawahnya yang indah dan lingkungan alamnya yang murni, mempertahankan nuansa otentik Bali dan menarik pengunjung yang mencari pengalaman yang tidak biasa. Daerah pantai juga memiliki beberapa tempat selancar yang sangat baik untuk orang-orang yang suka berselancar.Amarta Beach Retreat akan memungkinkan kamu untuk menikmati kehidupan pedesaan yang sederhana dan sehat, menafsirkan kembali gaya Bali untuk turis modern, cocok untuk siapa saja yang ingin melarikan diri dari kehidupan kota yang sibuk.Resor yang terletak di pasir hitam Pantai Pasut ini memiliki pilihan vila pribadi yang memenuhi berbagai selera. Wisatawan dapat memilih dari Ocean Villa, Garden Suite, Garden Villa, dan Ocean Suite. Kamu dapat bersantai dan menikmati suasana romantis namun bersahaja dalam batas-batas ruang pribadi kamu sendiri.Berjalan-jalan pagi di sekitar halaman. Lingkungan yang paling menarik untuk dijelajahi selama liburan kamu adalah di desa Bali. Dalam perjalananmu, kamu pasti akan menghargai lingkungan yang indah - pemandangan sawah yang menakjubkan atau suara deburan ombak, sambil tentu saja menghirup udara segar.The Cove seperti "rahasia" terbaik di Bali. Dengan akses langsung ke pantai, jauh dari keramaian kota, dan bahkan lapangan tenisnya sendiri, The Cove pasti harus ditambahkan dalam daftar kamu.Dengan teluk terpencil, gua tersembunyi, dan lahan luas yang dikelilingi oleh pohon kelapa, batu alam, dan kursi barisan depan untuk matahari terbenam legendaris Bali, The Cove seperti bagian dari surga kamu sendiri.Terlepas dari semua keindahan alam yang menakjubkan ini, vila itu sendiri juga tidak kalah mempesona. The Cove, yang seluruhnya terbuat dari kayu asli, batu, dan alang-alang, sangat cocok dengan medan yang murni dengan transisi mulus antara interior dan eksterior.Pikirkan ruang makan dan ruang tamu desain alfresco, kamar tidur lapang dengan pintu lipat yang terbuka sepenuhnya ke pemandangan pantai, dan sudut tersembunyi yang terletak di sekitar lahan luas tempat kamu dapat bersantai dan melepas lelah di tengah alam.Villa KEN adalah vila empat kamar tidur dengan tiga paviliun terpisah yang mengelilingi halaman taman yang eksotis dengan kolam renang pribadi, gazebo, dan ruang tamu yang damai.Dengan pasir putih Pantai Jimbaran yang indah hanya berjarak lima menit berjalan kaki, rumah tropis ini menyediakan semua yang kamu butuhkan untuk liburan keluarga atau kelompok pulau yang fantastis. Pemandangan hutan yang menakjubkan akan menyambut kamu, mengundang kamu untuk merasakan satu dengan alam.Kamar tidur utama di lantai atas paviliun dua lantai memiliki teras besar dengan pemandangan spektakuler dari dedaunan yang mengalir menuruni lereng dan halaman taman yang menawan di bawahnya. Dengan area barbekyu tertutup, dapur terpisah, dan ruang makan, area taman di dekat kolam renang didedikasikan untuk teh atau anggur sore.Kolam renang yang masih asli dan taman belakang yang rimbun menampilkan pemandangan tebing yang indah dan menyediakan tempat yang sempurna untuk meditasi atau yoga.Properti ini juga dilengkapi dengan staf terlatih dan pengemudi mobil. Jadi, sudah putuskan liburan kali ini mau ke vila yang mana? Pun tak dilarang jika kamu sambangi semua yang terbaik di atas.