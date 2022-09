Tengok The 5ky Swimpool yang Baru Dibuka, Bisa Jadi Destinasi Berenang Kamu yang Baru

(The 5ky Swimpool, jadi salah satu destinasi berenang yang asyik dari ketinggian lantai lima menghadap ke view sekitar Jakarta. Video: Dok. Instagram Gajah Mada Plaza/@gajahmadaplazaid)

Tampil dengan suasana yang segar

(TIN)

Sejak dikabarkan bahwa Gajah Mada Plaza mengalami perombakan dan direnovasi total, tentu saja ini menjadi salah satu destinasi yang serba lengkap yang enggak boleh dilewati. Tak hanya bisa belanja, melainkan hobi dan gaya hidup juga bisa menjadi tujuan dalam satu tempat.Pada Kamis, 15 September 2022, The 5ky Swimpool di Gajah Mada Plaza sudah resmi dibuka untuk umum. Memiliki kolam renang dewasa yang berukuran panjang 26 meter dan lebar 16 meter dengan kedalaman 1 meter hingga 4 meter menjadi tempat baru buat berenang di Jakarta.Selain itu ada pula kolam anak yang berdiameter 11 meter dengan kedalaman 60 cm. Tampil lebih fresh dan modern setelah dilakukan renovasi total terhadap kolam renang dan juga fasilitas pendukung lainnya. Dan terdapat dua ruang ganti untuk laki-laki dan perempuan.Kolam renang The 5ky Swimpool ini beroperasi mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB setiap harinya dengan akses menuju kolam renang melalui mal Gajah Mada Plaza.Didominasi warna putih dan biru, The 5ky SwimPool menampilkan suasana yang segar pada kolam renang dan sekitarnya. Loker dengan warna coklat menampilkan kesan elegan dan juga bilik mandi pada fasilitas yang disediakan bagi para pengunjung.Dibanderol dengan harga tiket masuk senilai Rp50.000 untuk weekdays dan Rp65.000 untuk weekends, kolam renang ini juga memberikan view yang indah karena berada di ketinggian gedung sehingga seakan menampilkan infinity view dari kolam. Cocok untuk melakukan aktivitas berenang bersama keluarga, teman, maupun kerabat.Kolam renang ini juga aman serta bisa menjadi pilihan untuk para lansia untuk berolahraga ringan seperti terapi berjalan di atas air di pagi hari.Fasilitas yang ditawarkan kolam renang Gajah Mada Plaza ini menarik perhatian para pelatih renang profesional untuk memilih tempat ini sebagai tempat berlatih untuk mereka.Gajah Mada Plaza juga turut mengundang salah satu komunitas scuba diving yaitu Java Scuba, untuk hadir dan melakukan scuba diving trial pada hari pertama dibuka untuk umum.Mall Director Gajah Mada Plaza, Pahala Situmeang mengatakan, “Dengan renovasi total yang kami lakukan, fasilitas kolam renang Gajah Mada Plaza akan menjadi kolam renang dengan penampilan yang eksklusif, mewah, juga memberikan tampilan bersih dan segar.""Renovasi yang kami lakukan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pengunjung kolam renang kami yang setiap harinya dikunjungi lebih dari 200 orang per hari sebelum kami lakukan renovasi," tambahnya.Pahala menambahkan, “Pemilihan nama The 5ky SwimPool kami sesuaikan dengan lokasi kolam renang yang berada di ketinggian lantai lima, sehingga memberikan view kota Jakarta yang cukup menarik bagi pengunjung kami.""Selain melakukan renovasi total, The 5ky SwimPool akan menghadirkan konsep yang berbeda bukan hanya sekedar kolam renang, namun kami juga sedang mempersiapkan layanan pool bar untuk memudahkan pengunjung memesan makanan dan minuman untuk menemani aktivias berenang mereka,” pungkas Pahala.