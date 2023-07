(Plataran Indonesia mempersembahkan pameran pernikahan terbarunya yang bertajuk Archipelago's Timeless Tales, yang diselenggarakan di Hutan Kota by Plataran di Jakarta pada tanggal 29 dan 30 Juli 2023. Video: Dok. Instagram Plataran Indonesia/@plataranindonesia)

(TIN)

Plataran Indonesia mempersembahkan pameran pernikahan terbarunya yang bertajuk Archipelago's Timeless Tales, yang diselenggarakan di Hutan Kota by Plataran di Jakarta pada tanggal 29 dan 30 Juli 2023, mulai pukul 10 pagi.Nikmati pengalaman tak terlupakan ketika memasuki area Hutan Kota by Plataran yang menawarkan perpaduan alam yang tenang dengan latar belakang megah dari pemandangan kota Jakarta. Hutan Kota by Plataran menawarkan berbagai lokasi unik nan memesona yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan pasangan yang akan merayakan hari istimewanya dengan pilihan venue yang beragam.Setelah kesuksesan gemilang dari pameran pernikahan Plataran sebelumnya di seluruh Nusantara, acara ini siap untuk membuat para tamu terpukau dengan perpaduan timeless beauty dari seluruh Plataran se-Indonesia.Tiga Dari dan Rumah Kaca Melati menawarkan area indoor yang klasik namun terpancar kemegahannya. Area Pidari menawarkan area semi-terbuka yang cocok untuk pernikahan moderen intim maupun perayaan besar. Selain itu, Eco City Park dan Eco Deck, dua dari area terbaru Plataran, menawan dengan area hijau yang menyegarkan mata, sehingga cocok untuk garden wedding atau pernikahan bertema tropis.Saksikan keindahan abadi dari pameran pernikahan “Archipelago’s Timeless Tales”, di mana cinta dan selebrasi menyatu menjadi satu harmoni yang indah, menginspirasi pasangan untuk menciptakan kisah cinta abadi dengan pesona Nusantara memukau sebagai saksinya.Plataran mengundang anda ke one-stop destination untuk melangsungkan serangkaian acara pernikahan, mulai dari pre-wedding, wedding dan post-wedding cellebrations. Kami berupaya untuk menjadi bagian dari kisah cinta pasangan yang menggabungkan produk, layanan serta momen yang tak terlupakan di Plataran.Acara ini menyatukan berbagai vendor pernikahan bergengsi yang telah terkurasi dan menawarkan puncak perayaan momen-momen berharga yang tak terlupakan.“Acara ini mencerminkan sebuah perayaan cinta yang tak lekang oleh waktu. Acara ini kami adakan bagi para pasangan untuk melangsungkan momen bahagianya di Plataran, di mana keindahan alam dan modernitas berpadu menciptakan latar belakang memukau untuk kisah cinta abadi. Kami berupaya untuk menjadi bagian dari kisah cinta pasangan yang menggabungkan produk, layanan serta momen yang tak terlupakan di Plataran,” papat Dewi Makes, Founder Plataran Indonesia.Rasakan puncak kemewahan diatas awan dikelilingi enam gunung di Plataran Langit Khatulistiwa, pesona Bali yang magis dan kental dengan keragaman budaya di Plataran Ubud, temukan elegansi dan keanggunan di Plataran Dharmawangsa, nikmati keunggulan kuliner dan pelayanan berkesandari Plataran Catering Services, serta keindahan alam yang menyatu dengan pemandangan kota moderen di Hutan Kota by Plataran. Plataran mengundang pasangan untuk merajut kisah cinta dengan pesona tak terlupakan yang ditawarkan oleh destinasi Plataran se-Indonesia.Acara ini didukung oleh Weddingku sebagai official media partner dan akan dihias dengan indah oleh Kala Weddings, menciptakan atmosfir magis yang menyempurnakan perayaan cinta. Hari pertama acara akan dibalut oleh keanggunan koleksi Atelier terbaru SukkhaCitta dalam fashion show yang memukau di Eco Deck.Pada hari kedua, Soe&Su dan Terralogical siap untuk membuat kamu terpesona dengan hasil karya wedding photography artistik yang akan dipamerkan dalam pop-up exhibition di area Mango Deck.Pameran ini juga menghadirkan berbagai vendor yang telah terkurasi, mulai dari koleksi anggun dari Vera Kebaya dan Rama Dauhan Gold, cinderamata unik yang dibuat dengan cinta oleh Chlea Gift dan Kami Paperie, kreasi wedding cake lezat dari The Café Sweets dan LeNovelle Cake, dan masih banyak lagi.Plataran Indonesia mengundang pasangan, tamu terhormat, dan anggota media untuk menyaksikan perpaduan cinta dan seni di pameran pernikahan Archipelago’s Timeless Tales.Bergabunglah bersama di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, pada tanggal 29 dan 30 Juli 2023, untuk merayakan pesona cinta abadi dan daya tarik destinasi Nusantara. # ArchipelagosTimelessTales #PlataranIndonesia #TrueNationalPride