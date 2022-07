Sofitel Bangga Kembali Dipercaya Menjamu Tamu Negara

(ELG)

Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort kembali ditunjuk sebagai official resort dalam ajang berskala internasional. Kali ini mereka menjadi tuan rumah acara 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) dan 3rd Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD).Kedua acara yang masih menjadi rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 itu akan diselenggarakan pada tanggal 13 – 16 Juli 2022. Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati akan membuka acara secara resmi."Terpilihnya Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort sebagai official resort dari ajang bergengsi Presidensi G20 tentunya tidak terlepas dari fasilitas ruang meeting yang lengkap dan mewah yang dimiliki resort ini," kata General Manager Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Sylvain Pasdeloup.Sylvain menambahkan, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort coba memadukan suasana elegan khas Prancis dan keunikan budaya Bali dengan lokasi strategis. Sehingga diharapkan para tamu negara dan peserta yang hadir bisa menikmati panorama pantai Nusa Dua.Resort ini juga sebelumnya ditunjuk sebagai tuan rumah terselenggaranya beberapa event kenegaraan berskala Internasional mulai dari APEC Indonesia 2013, IMF-World Bank Conferences 2018, ASEAN Leaders Gathering 2018, Bali Democracy Forum 2022, ITB Berlin 2022, dan UNDRR GPDRR GP 2022, AVPN 2022 dan UCLA Health Conference 2022."Tak hanya itu, resort yang memiliki sentuhan magis ala Prancis ini juga memiliki keamanan yang terjamin dan telah dipercaya Presiden RI Bapak Joko Widodo. Bahkan presiden RI mengajak seluruh anggota keluarganya untuk menghabiskan waktunya di sini," paparnya.Berlokasi di tepi pantai Nusa Dua yang menampakan keindahan panorama pantai dan memiliki lokasi yang tergolong strategis untuk dijangkau, menjadikan resort ini sangat layak sebagai tuan rumah pergelaran event berskala international. Mereka menawarkan berbagai jenis fasilitas yang dapat dinikmati tamu seperti Spa, gym, dan restaurant dengan konsep yang berbeda-beda."Bertepatan dengan pergelaran KTT G20, dengan total 415 kamar, termasuk 22 Suites dan 18 Villas dengan kolam renang pribadi, kami ingin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para delegasi G20," tutupnya.