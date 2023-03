Pasar Ramadan, Buka Puasa dengan 100 Menu di The Papandayan Hotel

(ROS)

: Memasuki bulan suci Ramadan, Pago Restaurant - The Papandayan Hotel merilis Paket Iftar Buffet Dinner untuk berbuka puasa dengan tema “Pasar Ramadan.”Dengan harga Rp245.000++/orang, pengunjung dapat menikmati lebih dari 100 menu tradisional dan internasional dengan berbagai pilihan stall makan sepuasnya seperti Beef Rice Bowl, Suki , 7 hidangan utama, Doner kebab , sushi, pasta Italia, aneka salad, takjil, gorengan, bakso & mie, aneka masakan sunda, dan aneka menu spesial ramadan lainnya dengan suguhan live cooking station yang tentunya akan memanjakan lidah setelah seharian berpuasa.Dapatkan potongan harga sebesar 20% pada minggu ke 1 dan 4, dan diskon 10% untuk di minggu ke 2 dan 3. Nikmati tambahan potongan harga sebesar 5% jika melakukan pemesanan melalui www.thepapandayan.com. Ramadan tahun ini masih dimeriahkan dengan kesempatan memenangkan logam mulia dengan bera total 10 gram yang akan diundi diakhir Ramadan.Selain promo paket buka puasa di hotel, The Papandayan juga menawarkan paket menginap “Ramadan Comfort” dengan harga mulai dari Rp1.075.000 net/malam, paket termasuk sarapan atau sahur dan makan makam iftar untuk dua orang.Meskipun sedang menjalankan puasa pada bulan Ramadan tidak menghalangi untuk tetap produktif dan melakukan kegiatan rapat atau pertemuan dengan rekan kerja atau komunitas, The Papandayan menawarkan paket meeting dengan harga mulai dari Rp250.000++/orang.Pengunjung dapat menjalankan puasa sambil menikmati beragam paket menarik dengan nyaman, sambil menunggu waktu berbuka pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas dan spot foto yang tersebar di area hotel, seperti Tropical Garden, kebun indah yang terletak di tengah hotel yang dikelilingi pepohanan rindang dan dilengkapi dengan air terjun dan kolam ikan Koi. The Papandayan juga dilengkapi dengan 1 Mesjid besar yang dapat menampung hingga 100 jamaah dan Musholla untuk kapasitas yang lebih kecil.Untuk informasi dan pemesanan kunjungi www.thepapandayan.com dan atau hubungi (022) 7310 799 atau 0811 2232392.