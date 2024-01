Ginza Tenharu, Menikmati Tempura Omakase Bergaya Edomae yang tak Terlupakan

Sajian tempura omakase di Ginza Tenharu Jakarta menggunakan bahan dasar yang diimpor langsung dari Jepang dan sudah melalui proses quality control untuk memenuhi standar kualitas premium dan pengalaman yang tak terlupakan.

Desain interior di Ginza Tenharu menampilkan konter cedarwood dan sentuhan minimalis Jepang, menciptakan atmosfer premium dan eksklusif untuk enam orang pengunjung dalam setiap sesinya.

(FIR)

: Kuliner Jepang memang sudah menjamur di Indonesia. Tapi untuk menikmati tempura omakase bergaya Edomae di Jakarta, Ginza Tenharu adalah yang tak tertandingi.Sudah dibuka sejak Juli 2023, Ginza Tenharu hadir untuk memberikan pengalaman gastronomi kulinermu yang tak terlupakan. Menerjemahkan kekayaan tradisi kuliner Jepang dengan sentuhan inovatif, Ginza Tenharu mengundang kamu pencinta kuliner untuk menyelami dunia omakase yang penuh nuansa dan keunikan.Ginza Tenharu Jakarta juga menyandang kehormatan sebagai bagian dari kelompok restoran yang telah mendapatkan sejumlah penghargaan michelin star, dengan cabang yang tersebar di mancanegara, seperti Tokyo, Singapura, dan Bangkok.Sebagai cabang prestisius dari Ginza Sushi Ichi Jepang, Ginza Tenharu berkomitmen untuk menyajikan hanya yang terbaik. Kerja sama erat dengan Singapore Food Agency (SFA) memastikan bahwa setiap bahan baku, yang diimpor langsung dari Jepang, memenuhi standar kualitas dan keaslian yang tertinggi."Kami berdedikasi untuk menghidangkan Tempura Omakase dengan bahan-bahan pilihan, menjamin keotentikan rasa Jepang, dan menghadirkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan," ujar Harry Soemanto, Manajer Ginza Tenharu & Ginza Sushi Ichi dalam keterangan tertulis yang diterimaSelain menyajikan hidangan tempura omakase edomae berkualitas tinggi, Ginza Tenharu juga merancang nuansa restoran untuk menciptakan atmosfer ala 'rumah teh Jepang' yang khas. Desain interior restoran didominasi oleh konter cedarwood dan sentuhan minimalis dengan aksen Jepang, mencerminkan keanggunan dan kesederhanaan budaya Jepang, dengan penekanan pada estetika yang premium."Di Ginza Tenharu, kami tidak hanya menghadirkan omakase tempura yang unggul, tetapi juga memberikan pengalaman oasis yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta," ucap Harry Soemanto, Manager Ginza Tenharu & Ginza Sushi Ichi.Mengapa dikatakan pengalaman yang tak terlupakan? Di restoran ini memiliki kapasitas eksklusif, yaitu hanya untuk enam orang. Ginza Tenharu menyajikan interaksi hangat antara Chef dan kamu, sehingga memberikan pengalaman personal dalam setiap sesi.Di setiap sesi menu, kamu dapat menikmati 10 hingga 12 hidangan lengkap, terdiri dari appetizer, tempura edomae (7-9 pieces), tendon/tencha, dan dessert yang dikreasikan langsung oleh koki berpengalaman.Ginza Sushi Ichi, Hotel Pullman, lantai 2, Jakarta PusatHarga mulai Rp2.800.000++/pax untuk 10 course menu,dan Rp3.500.000++/pax untuk 12 course menu,Reservasi via telepon: +622139835850WhatsApp: +628111430014