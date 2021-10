Menu Bekal Ala Jepang yang Pasti Bikin Kenyang

(Menu San Gyu by Hangry premium onigiri bento B yang bisa jadi pilihan untuk makan siang kamu. Foto: Dok. San Gyu by Hangry)

(Menu San Gyu by Hangry Agemono set A salah satu yang bisa kamu pilih juga. Foto: Dok. San Gyu by Hangry)

(TIN)

Siapa yang enggak tahu makanan praktis tapi bikin kenyang, nasi kepal? Anak zaman 90-an pastinya pernah diberikan bekal nasi yang dikepal-kepal oleh ibu hangat-hangat kemudian dibumbui sedikit garam. Sederhana namun bahagia sekaligus bikin happy karena otomatis langsung kenyang.Tapi tentu saja, dunia kuliner terus berkembang. Nasi kepal kini sudah terus naik level. Salah satunya kalau kamu melirik brand San Gyu by Hangry, brand Japanese comfort food dari perusahaan kuliner multi-brand Hangry meluncurkan deretan menu terbarunya.Ada Onigiri Bento dalam sajian bento ala bekal Jepang. Berisi nasi, lauk, hingga sayur-sayuran. Dengan tiga variasi, yaitu Premium Onigiri Bento, Favorite Bento, dan Agemono Set, satu set nasi kepal ini tersaji istimewa dan sudah pasti bikin perut kamu happy deh karena kenyang.Deretan menu terbaru ini tersedia dengan harga mulai dari Rp34.500 hingga Rp72.001 di seluruh outlet Hangry yang berada di Jabodetabek dan Bandung.Peluncuran Onigiri Bento yang lengkap dengan sayuran ini terkonsep dalam tema All For You. “Kami memilih konsep All For You sebagai cerminan bahwa Hangry selalu memberikan yang terbaik secara menyeluruh bagi pelanggan," buka Abraham Viktor, CEO, Hangry."Kami juga ingin memberikan pilihan menu makanan yang lengkap dalam satu porsi dan tiap komponennya sudah kami pikirkan secara matang. Ketiga varian, Premium Onigiri Bento, Favorite Bento, dan Agemono Set menjadi perwujudan dari prinsip kami yang berorientasi pada pelanggan, dimana banyak pelanggan yang menginginkan sajian San Gyu by Hangry dilengkapi dengan sayuran,” tambahnya lagi.Menu Onigiri Bento terbaru dari San Gyu by Hangry adalah Premium Onigiri Bento A dengan harga Rp72.001, Premium Onigiri Bento B dengan harga Rp60.000, Favorite Bento A dengan harga Rp55.000, Favorite Bento B dengan harga Rp57.500, dan Agemono Set A hingga C dengan harga Rp34.500.Menu-menu yang tersaji merupakan bentuk pencampuran makanan Jepang dan Indonesia. Di mana gorengan yang ada yaitu Egg Chicken Roll, Tori Ball, dan Shrimp Roll merupakan makanan ala Jepang dengan citarasa yang sudah disesuaikan untuk lidah masyarakat Indonesia.Abraham mengatakan, “Bento sendiri merupakan bekal khas Jepang yang biasanya dinikmati bersama dengan orang terdekat seperti teman atau rekan kerja. Berdasarkan tradisi ini, kami berharap pelanggan juga dapat menikmati menu Onigiri Bento bersama dengan orang-orang tersayang dan bisa memesan menu yang mereka inginkan sesuai dengan selera masing-masing sambil menghabiskan waktu bersama.”Kamu bisa memilih menu potongan daging tipis (gyudon), potongan ayam tanpa tulang (popcorn chicken), sayuran dan nasi kepal dalam Premium Onigiri Bento A. Atau Premium Onigiri Bento B, yang menyediakan paduan sajian potongan ayam tanpa tulang (chicken katsu), potongan ayam tanpa tulang (popcorn chicken), sayuran, dan nasi kepal.Variasi lainnya juga ada yaitu paduan sajian potongan ayam tanpa tulang (popcorn chicken), aneka gorengan, sayuran dan nasi kepal dalam Favorite Bento A. Atau Favorite Bento B, menyediakan paduan sajian potongan ayam tanpa tulang (chicken katsu), aneka gorengan, sayuran dan nasi kepal. Menu lainnya Agemono Set A hingga C, menyediakan paduan sajian aneka gorengan, sayuran dan nasi.Lebih lanjut, Abraham menambahkan, “Untuk membuatnya lebih spesial, kami menyajikan onigiri atau nasi kepal dengan tambahan komposisi bahan makanan yang khas ke dalam menu Premium Onigiri Bento dan Favorite Bento. Bentuk nasi kepal ini juga memudahkan pelanggan untuk menikmati menu tersebut.”Dalam peluncurannya, San Gyu by Hangry memberikan potongan harga sebesar 40 persen di aplikasi GrabFood untuk pembelian menu-menu Onigiri Bento dari 4 sampai 10 Oktober 2021. Nah, jadi pas nih kalau kamu sedang ingin makan ringkas dan kenyang. Selamat mencoba ya!