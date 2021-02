Ayam Geprek Ini Usung Aneka Sambal Khas Daerah di Indonesia

(Selera Kapital, anak perusahaan dari Sour Sally Group dengan visinya yang akan terus membantu local brand untuk scale up bisnis F&B, menggebrak pencinta kuliner tanah air melalui kolaborasi pertama dengan Ayam Pusaka Abadi @Pusbad. Foto: Dok. Ayam Pusaka Abadi @Pusbad)

(Aneka sambal khas Indonesia seperti sambal bawang, bumbu Madura, sambal krecek berpadu dengan ayam goreng tepung yang crispy dan dilayani dengan sistem drive thru. Foto: Dok. Ayam Pusaka Abadi @Pusbad)

Ayam geprek drive thru

(TIN)

Gabungan ayam geprek dengan nasi pulen yang hangat memang menggiurkan ya. Apalagi jika dimakan saat sedang lapar-laparnya. Hm, enggak ada tandingan deh. Tapi sepintas soal ayam geprek dan ayam penyet mirip ya? Nah, sering kebolak-balik juga nih sebenarnya apa itu ayam geprek?Dilansir dari Wikipedia, geprek adalah istilah dalam Bahasa Jawa yang berarti dipukul, ditekan, atau dilumatkan, maka ayam geprek berarti "ayam yang dipukul".Hidangan ini mirip dengan masakan Jawa tradisional yaitu ayam penyet, karena keduanya adalah sama-sama ayam goreng yang dipukul dan ditekan dengan menggunakan ulekan dan dicampur dengan sambal Tapi, perbedaannya adalah ayam penyet adalah ayam goreng tradisional Jawa yang diungkep dengan bumbu kuning, kemudian digoreng rendam dalam minyak goreng panas.Sementara ayam geprek lebih mirip dengan ayam goreng gaya barat (lazim disebut fried chicken Amerika), yakni ayam goreng tepung yang renyah yang dilapisi dengan adonan tepung terigu sebelum digoreng.Nah kalau ngomongin ayam geprek ada salah satu ayam geprek dengan rasa khas bumbu-bumbu dari berbagai daerah di Indonesia contohnya seperti ayam geprek dengan sambal kerecek atau bumbu Madura. Dan ciamiknya dilayani dengan drive thru!Nah, saat ini kamu sudah tidak perlu penasaran lagi karena sudah tersedia dia Ayam Pusaka Abadi @Pusbad. Dibuka di Selera Kitchen, Gedung Putera, Gunung Sahari pada Sabtu, 20 Februari 2021 lalu @Pusbad menjadi brand pertama yang menjalin join venture dengan Sour Sally Group di bawah naungan Selera Kapital anak perusahaan dari Sour Sally Group.Visinya yang terus membantu local brand untuk scale up bisnis F&B, kali ini menggebrak pencinta kuliner tanah air melalui kolaborasi pertama dengan Ayam Pusaka Abadi @Pusbad.Calvin Wijaya, founder dari Ayam Pusaka abadi ini memiliki visi untuk menjadi Ayam Geprek global nomor satu dengan outlet terbanyak yang memperkenalkan cita rasa, etnik serta kultur serta kualitas kuliner Indonesia ke dunia.Saat ini, Ayam Pusaka Abadi @Pusbad memiliki empat outlet dimana dua adalah milik sendiri dan dua merupakan kemitraan.@Pusbad dan Selera Kapital menggebrak pasar F&B dalam negeri melalui berbagai inovasi menu ayam gepreknya dan outlet terbaru ini digadang-gadang menjadi outlet drive thru ayam geprek pertama di Indonesia. Acara tersebut juga diramaikan oleh Dyland dan Angel yaitu eSports public figures ternama.Mereka berdua merupakan Brand Ambassador sekaligus Share holder dari Ayam Pusaka Abadi @Pusbad. Mereka meluncurkan menu kolaborasi pertama yaitu Pusbad Bakar Jimbaran, ayam geprek yang crispy dan juicy dipadukan dengan bumbu bakar Jimbaran serta sambal matah yang bakal bikin #KangenBali kamu langsung terobati.Sebanyak 100 orang pembeli pertama menu terbaru Pusbad Bakar Jimbaran via Grab-Food berkesempatan untuk mengikuti makan siang virtual bersama Angel dan Dyland melalui link yang telah disediakan.Keunggulan dari Ayam Pusaka Abadi @Pusbad ini adalah cita rasa terlezat, dengan mengangkat etnik serta kultur dan kualitas kuliner Indonesia ke dunia.Berbeda dengan ayam geprek lainnya, Ayam Pusaka Abadi mengangkat cita rasa masakan khas dari daerah-daerah di Indonesia seperti Sambal Bawang, Bumbu Madura, Sambal Krecek dan dipadukan dengan ayam goreng tepung yang digeprek sebanyak 17 kali, sehingga bumbu dan sambal semakin meresap dan menyatu menghasilkan sensasi rasa kelezatan yang lebih maknyus! Sudah siap untuk mencoba??