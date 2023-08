Nestle Perkenalkan 360 Total Solution untuk Pelaku F&B

(FIR)

Nestlé Professional unjuk gigi pada ekshibisi Food & Hotel Indonesia (FHI) 2023 yang diselenggarakan pada 25-28 Juli 2023 lalu di Jakarta International Expo, Kemayoran. Pada keikutsertaannya tahun ini, Nestlé Professional menghadirkan '360 ? Total Solution'.Ada serangkaian kegiatan yang digelar, mulai dari sesi live demo cooking, live demo mixologist, intimate dining serta turut memperkenalkan produk maupun solusi mesin terbaru. Ajang ekshibisi ini merupakan media bagi para pelaku usaha food and beverage (F&B) untuk dapat mengenal lebih lanjut mengenai profil Nestlé Professional, baik dari sisi expert, machine, dan dining experience, yang merupakan amplifikasi dari customer’s engagement.Mengusung konsep Business to Business (B2B), Nestlé Professional dapat berperan sebagai mitra dalam mendukung pertumbuhan bisnis customer melalui one stop solution services di berbagai industri out-of-home seperti restoran, sinema, tempat rekreasi, perkantoran dan industri, hingga perhotelan."Nestlé Professional kembali ikut serta di ajang FHI untuk yang keempat kali dengan serangkaian program yang kami kemas sedemikian rupa untuk menampilkan profil Nestlé Professional bagi para pelaku usaha F&B," kata Business Manager Nestlé Professional Mochamad Machfud."Kami juga memperkenalkan berbagai produk baru, antara lain KITKAT® Spread untuk kategori Food, solusi mesin kopi otomatis NESCAFÉ® Roast & Ground yang menggunakan biji kopi sangrai NESCAFÉ®, serta dua model solusi bisnis premium We Proudly Serve Starbucks® yaitu Served Solutions dan Self-Serve Solutions," sambungnya.Nestlé Professional menyediakan solusi 360 ?, mulai dari penyediaan produk yang berkualitas, operasional yang efisien, standar keamanan pangan, promosi dan penyediaan tenaga ahli, untuk bekerja sama dengan para customer dan mendorong kesuksesan usaha para customer."Pada sesi live demo cooking, kami dapat memanfaatkannya untuk bisa menjelaskan kepada para pengunjung yang merupakan para pelaku usaha F&B mengenai konsep '360 ? Total Solution', contohnya berupa penggunaan produk yang bervariasi dan berkualitas untuk menghasilkan kreasi menu-menu yang menarik," ujar Corporate Chef Nestlé Indonesia Robi Abdurrochman."Selain itu, kami juga menampilkan sesi “Intimate Dining” sebagai amplifikasi dari customer’s engagement yang menghadirkan berbagai menu khas Nusantara dengan cara penyajian yang unik dan menarik. Tidak terbatas untuk ragam makanan saja, Nestlé Professional juga hadir dengan berbagai kategori produk minuman yang dapat menyajikan cita rasa menyegarkan yang diramu dengan menggunakan beberapa produk Nestlé Professional," tutur Chef Robi.