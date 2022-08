Gaet Kreator Muda, Starbucks Rayakan HUT RI dengan Tonjolkan Budaya Indonesia

(FIR)

Starbucks Indonesia meluncurkan koleksi merchandise lokal terbarunya, 'Beauty of Indonesia'. Koleksi ini terinspirasi dari kekayaan budaya Tanah Air dalam menyambut HUT Kemerdekaan ke-77 RI."Perayaan Hari Kemerdekaan selalu menginspirasi orang-orang untuk lebih mencintai negaranya. Kami wujudkan dengan memperkenalkan koleksi merchandise terbaru Starbucks yang dari segi desainnya sudah sangat kental dengan suguhan budaya Indonesia," ujar CMO PT Sari Coffee Indonesia Liryawati dalam keterangan rilisnya.Keberadaan koleksi ini turut didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Menurutnya, upaya ini sesuai dengan tujuan Kemendikbudristek untuk mendorong inovasi dan kreativitas generasi muda."Kami berterima kasih atas usaha, antusiasme Starbucks dalam memperkenalkan dan mempopulerkan budaya Indonesia melalui koleksi merchandise-nya. Ini konsisten dengan tujuan kami untuk mendorong inovasi dan kreativitas budaya para kaum muda,"ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Fitra Arda.Kami berharap agar semakin banyak pelaku usaha yang terinspirasi untuk menjaga dan melestarikan budaya Indonesia secara berkelanjutan di masa yang akan datang," kata Fitra.Selain itu, Starbucks juga berkolaborasi dengan dua seniman Indonesia yaitu Naela Ali dan Hari Prasetyo untuk mengekspresikan dan menampilkan karya-karyanya dalam empat desain berbeda."Dengan kolaborasi kreatif ini, kami berharap agar dapat memperkuat misi kami untuk selalu menginspirasi dan menumbuhkan semangat kemanusiaan di tengah komunitas yang kami layani," kata Liryawati.Naela Ali adalah seorang desainer grafis, ilustrator, dan pengusaha muda asal Jakarta. Gayanya dicirikan oleh banyak karya sederhana dan modern yang dibuat dengan teknik cat air. Ide Starbucks untuk menuangkan kekayaan budaya Nusantara ini disambut baik oleh tangan kreatif Naela.Hasilnya melahirkan koleksi 'People of Indonesia' yang menggambarkan keragaman suku bangsa di Tanah Air, dan "Flora and Fauna of Indonesia" yang menggambarkan flora dan fauna Indonesia yang unik dan eksotis.Sementara itu, Hari Prasetyo, atau yang biasa disebut Hari Prast, adalah seorang ilustrator dan komikus asal Tulungagung, Jawa Timur. Ia dikenal dengan gaya ilustrasi ligne clare.Karya seninya dapat ditemukan pada desain 'Landmark of Indonesia' yang mewakili landmark terkenal dan ikonis di Indonesia dan 'Culture of Indonesia' yang menampilkan beragam makanan dan budaya Indonesia.Koleksi ini terdiri dari empat desain tumbler dan 2 desain mug. Semua koleksi tumbler tersedia mulai 8 Agustus, sedangkan mug akan tersedia tanggal 12 Agustus di semua gerai Starbucks di Indonesia selama persediaan masih ada.