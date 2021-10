Dikemas Mewah Warna Emas, Olahan Ayam Ini Jadi Naik Kelas

(Tiga rangkaian Makanan Sultan dari Ayam Koplo by Hangry hanya dibanderol di bawah harga Rp40 ribuan. Jadi, masih ramah di kantong. Contohnya K-Plop Sambal Matah ini hanya Rp35.400 saja. Foto: Dok. Ayam Koplo by Hangry)

Apa saja menu ala sultan berwarna emas ini?

(TIN)

Apa yang sering dipersepsikan sebagai makanan ala sultan? Salmon, foie gras, atau kaviar barangkali. Tapi, bukan-bukan itu, kali ini kita akan membahas makanan yang biasa kita jumpai di pinggir jalan yaitu ayam geprek atau sering disebut dengan pecel ayam. Atau, variasi ayam lainnya yang merakyat tapi dikemas dengan cara berbeda dengan sentuhan ala sultan.Disebut sebagai rangkaian Makanan Sultan Ayam Koplo by Hangry, brand rice bowl dengan specialty menu ayam dari Hangry mengeluarkan menu terbarunya.Yaitu K-Plop Sambal Matah, Nasi Bae-sil Chicken, dan K-Plop Egg Mayo. Ketiga menu tersebut hadir dalam rangkaian menu yang disebut dengan Makanan Sultan yang mewah dengan desain kemasan warna emas. Emas sendiri sering diidentikkan dengan warna sultan yang mewah.Tapi alih-alih mahal, harganya malah ramah di kantong karena hanya berada dikisaran mulai dari Rp35.400. Dan menu ini tersedia di seluruh outlet Hangry di Jabodetabek dan Bandung.Melalui peluncuran rangkaian menu Makanan Sultan, Ayam Koplo by Hangry bertujuan menyasar pasar yang lebih luas tidak hanya pencinta makanan Indonesia namun juga mancanegara.Memiliki inspirasi dari seni jalanan di Indonesia, Ayam Koplo by Hangry perluas variasi menu yang ditawarkan serta sasaran pelanggan. Variasi menu yang ditawarkan hadir dalam rangkaian menu Makanan Sultan yang secara spesial tersaji di dalam kemasan mewah berwarna emas ini.Menu pertama adalah K-Plop Sambal Matah yang menyuguhkan potongan ayam tanpa tulang berbalut tepung renyah, sambal matah yang wangi dengan pedas yang pas, dan telur orak-arik yang lezat.Menu kedua adalah Nasi Bae-sil Chicken yang menyuguhkan tumis ayam cincang yang gurih, dan aroma dari potongan kemangi yang menjadikan khas ala Thailand.Menu ketiga adalah K-Plop Egg Mayo yang menyuguhkan potongan ayam tanpa tulang berbalut tepung renyah dengan paduan egg mayo yang lembut dan nikmat khas wilayah Eropa serta telur orak-arik yang lezat.“Hangry memiliki mimpi untuk menjadi merek makanan global. Sejalan dengan mimpi itu, Ayam Koplo by Hangry mulai memperluas variasi menu agar dapat dinikmati oleh pelanggan yang lebih luas pula,” ujar Abraham Viktor, CEO, Hangry.Setelah lebih dari satu tahun berdiri, Ayam Koplo by Hangry telah memiliki posisi yang kuat sebagai merek ayam geprek dari Hangry yang menyajikan menu pedas dengan beberapa tingkatan yang bisa disesuaikan dengan selera kamu.“Bagi kami, ini adalah langkah awal untuk bisa memenangkan hati pelanggan secara lebih luas. Makanan Sultan pun kami buat dengan tambahan kemasan khusus berwarna emas. Tentunya akan ada lagi inovasi dari kami di waktu mendatang yang bisa menjawab kebutuhan pelanggan, sesuai dengan value di dalam tubuh Hangry, yaitu customer obsession,” pungkas Abraham.