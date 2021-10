Berlimpah Manfaat Kesehatan dari Sereh di Dapur Sereh 99

(Aneka makanan rebus juga menjadi penambah selera makan di Dapur Sereg 99. Foto: Dok. Medcom.id/Sandra Odilifia)

Berjualan dan memberikan manfaat

(Ada inovasi minuman yang Deny akan kreasikan lagi yang tujuannya sama, menyehatkan tubuh. Foto: Dok. Dapur Sereh 99)

9 minuman dan serba air zamzam

Pukul 17.15 sore. Langit sore sudah mulai menggelap. Kebetulan waktu kerja berada di luar dan si roda empat sedang terhalang 'Si Komo' lewat alias macet. Hasrat untuk menyegarkan tenggorokan memanggil setelah melihat tulisan "Dapur Sereh 99", Sehat Bersama Rempah.Dengan tempat parkir yang cukup luas, nyaman sekali dan tak perlu pikir dua kali untuk membelokkan setir. Disuguhi dengan aneka menu yang terlintas, kenapa tak mencoba beberapa minuman dan makanan sekaligus. Why not, kan?Hari yang cukup menantang sepertinya pantas mendapatkan rewards yang sepadan. Ya, kesehatan. Jika aneka makanan dan minuman tak hanya membuat pemuas dahaga, tapi juga memberikan nilai tambah.Bertemu dengan lelaki tampan bernama mas Deny ternyata ia adalah sang empunya. Sekalian sambil berbincang di jalanan yang penuh dengan kendaraan berjalan lambat ia bertutur tentang asal mula Dapur Sereh 99 berdiri.Awalnya bukan minuman rempah yang ia ingin dirikan melainkan restoran nasi goreng ditambah dengan sambal matah dan iso babat yang sudah pasti tak diragukan kelezatannya. Ia bilang menu ini menjadi salah satu yang banyak digemari juga oleh teman-teman di kantornya.Namun, ada hikmah yang ia dapatkan dari seorang ustaz bahwa jika ingin berdagang, mulailah untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. "Nasi gorengnya bagus, tapi iso babatnya itu lho," tawa Deny membuka suasana.Mulailah ia coba-coba minuman sereh yang dipadukan dengan madu dan jeruk. Sebelum lelaki berpostur tinggi ini melempar resepnya, ia mencobanya untuk dikonsumsi dirinya sendiri. "Apa benar sebegitunya manfaat dari sereh?" Tanyanya sendiri dalam hati.Selama satu bulan full ia membuat racikan serba sereh kemudian ia merasakan sendiri manfaatnya. Tubuhnya menjadi lebih segar setelah mengonsumsi secara teratur dari lelahnya pekerjaan di kantor.Tanpa ragu lagi, kemudian ia mendirikan sebuah kedai minuman sehat untuk berbagai manfaatnya. Mulailah sejak beberapa bulan yang lalu Dapur Sereh 99 berdiri. Kata sereh menjadi highliht di kedainya karena semua minuman memakai sereh yang punya banyak manfaat kesehatan dalam tubuh.Hal tersebut juga terdapat dalam aneka studi dalam berbagai penelitian. Manfaat sereh dari mulai menyehatkan gigi dan mulut, meredakan kecemasan dengan menghidup aromanya, mengatasi kembung dan sakit perut karena PMS, mencegah infeksi, mencegah kolesterol, meningkatkan sel darah merah, hingga bisa mengatasi diare.Sehingga tak ayal, keberadaan sereh di kedainya adalah sang 'primadona' alias bahan utama dan kemudian digadang menjadi nama di kedainya tersebut. "Kalau angka 99 sendiri, apa sih artinya?" Tanya kami. "Semoga saya dapat mendirikan 99 cabang," jawab Deny sembari melempar tawanya.Di kedai mungil yang bercat putih ini, ada sembilan macam minuman yang masing-masing punya khasiat yang berbeda. Ada Imun Booster yaitu campuran jahe, kunyit, sereh, dan jeruk nipis untuk menyegarkan tubuh serta menghalau masuk angin.Hot Pasturi Rosella yaitu gabungan bunga rosella sebagai pelancar peredaran darah untuk meningkatkan gairah suami istri. Ada pula campuran madu, susu, jahe dalam minuman bertajuk Teh Jahe Katulampa yang ia kreasikan saat ia merasa segar selesai bersepeda dan meminumnya di atas jembatan Katulampa.Serta enam minuman lainnya lagi ia kreasikan untuk masing-masing manfaatnya. Wedang Rempah Secang, Sereh Imun Anti Panas Dalam, Jus Bit Ultimate, Susu Kurma Jelly + Madu, Peach Gum, dan lainnya.Kami juga mencoba minuman dengan rempah yang sangat banyak, yaitu Peach Gum dengan rasa sedikit kecut dan manis dari madu. Gabungan getah buah peach, kurma cina, sarang burung walet, biji buah teratai, air jahe, madu, jamur putih, yang terasa unik dan segar sekali serta semua rempahnya bisa dimakan. Dengan harga yang tak bikin kantong bolong yaitu hanya di bawah Rp25 ribu, minuman ini membuat pegal di badan hilang.Nyatanya pandemi juga membawa berkah, karena menurut Deny awalnya ini adalah bahan ala makanan dan minuman sultan sampai dihargai Rp150 ribuan karena ada sarang burung walet di dalamnya. Awal mula pandemi covid-19 minuman ini ramai diburu orang untuk menjaga kesehatan Namun ia meracik kembali sampai kepada harga yang bisa dijangkau semua kalangan. Ia berpendapat, semua orang bisa sehat dengan harga yang merakyat. Jadilah Peach Gum yang ramah di saku tercipta untuk bisa dinikmati semua orang.Yang unik di Dapur Sereh 99 ini adalah semua minuman hanya di banderol belasan ribu hingga di bawah Rp20 ribuan saja. Tentunya ini ramah di kantong sekaligus menyehatkan tubuh. Dan yang unik lagi, Deny mengatakan bahwa semua minuman di tempatnya free flow, alias bayar sekali bebas tambah minuman yang sama hingga kembung sepuasnya. Ia bilang ini untuk pelanggan agar mereka merasakan khasiatnya.Dan hal unik lainnya adalah semua minuman ini dicampur dengan air zamzam. Menurutnya air zamzam yang dicampurkan ke dalam jumlah air putih seberapa pun, khasiatnya akan tetap sama baiknya. Jadi ia mencoba memberikan manfaat bagi kesehatan yang serba holistik.Begitu pula dengan aneka makanan yang ia sajikan. Semuanya serba rebus. Kacang rebus, ubi rebus, dim sum, dan hot dog rebus menjadi peneman minuman yang memang sudah enak.Usahanya Deny dalam industri Food and Beverage baginya bukan hanya soal profit semata. Ini karena ia yakin akan nilai-nilai kebaikan dalam agama serta budaya Indonesia yang kaya akan rempah yang dimasukkan menjadi landasan bagi usahanya yang ke depannya bermanfaat bagi kesehatan manusia.