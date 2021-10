Tak Cuma Seruput, Kini Kamu Bisa Sampaikan Pesan Lewat Kopi

(Ketiga simbol Dari Pada by Hangry menginginkan pelanggan dapat saling terhubung melalui percakapan dan memiliki interaksi. Filosofinya juga unik yaitu mulai dari manusia yang berproses dalam percakapan. Foto: Dok. Dari Pada by Hangry)

Send coffee send message

Dari Pada by Hangry juga mengajak setiap orang--siapa pun dan di mana pun--untuk dapat mengungkapkan apa yang mereka rasakan melalui sebuah pesan dalam segelas minuman.

Interaksi dari filosofi 'ngopi yuk!'

Pernah melihat adegan seorang pria membelikan minuman kepada wanita yang diincarnya di club? Dengan membelikan segelas minuman (cocktail atau mocktail ), sang pelayan memberikan minumannya lalu menyampaikan pesan kepada sang wanita.Ya, sepertinya adegan seperti ini seringnya ada dalam adegan film-film ya. Tapi kalau kamu mau melakukan hal yang sama seperti itu mengapa enggak membelikan minuman kopi-kopian saja? Kenapa?? Karena ngopi atau meminum kopi adalah salah satu gaya hidup kekinian yang masih terus berlangsung hingga saat ini.Mungkin bisa jadi tren kopi kekinian mulai menjadi sebuah gaya hidup sejak franchise kopi besar asal Amerika mulai datang di Jakarta tahun 2002. Sebuah gerai di Plaza Indonesia mulai digemari sebagai sebuah tempat nongkrong anak-anak muda sampai jadi hub meeting casual. Sejak itu kopi kekinian di Indonesia mulai menjamur hingga saat ini.Bahkan secara statistik yang dikumpulkan oleh Toffin dalam Inews menyebutkan, jumlah kedai kopi di Indonesia hingga Agustus 2019 mencapai lebih dari 2.950 gerai, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan pada 2016, yang hanya 1000 gerai.Di laman yang sama disebutkan, pasar kopi gaya kekinian cukup menjanjikan karena konsumsi kopi domestik saat ini tumbuh 13,9 persen per tahun melebihi konsumsi dunia 8 persen. Di mana 6 dari 10 orang yang disurvei menyukai kopi kekinian, seperti kopi Kenangan, dan lainnya, dengan 40 persen responden pergi kedai coffee to go Ini juga yang dilakukan oleh kopi dengan brand Dari Pada yang merupakan besutan dari Hangry. Dari Pada by Hangry mengajak setiap orang--siapa pun dan di mana pun--untuk dapat mengungkapkan apa yang mereka rasakan melalui sebuah pesan dalam segelas minuman.Menghadirkan varian rasa minuman yang cocok menemani pelanggan saat bercengkrama atau pun mengungkapkan perasaan kepada orang terdekatnya. Seperti Kopi Susu Gula Aren yang menjadi teman setia pelengkap meeting dan Lychee Tea yang memberikan kesegaran saat menghadapi kesibukan.Memulai 2021, lewat kampanye “Apa Cerita Kamu Hari Ini?” Dari Pada by Hangry juga memperkuat identitas peremajaan mereknya dengan juga menyediakan platform bagi siapa pun yang ingin berbagi kisah.Abraham Viktor, CEO, Hangry menjelaskan bahwa, “Untuk mendukung kampanyenya, Dari Pada by Hangry mengejawantahkan peremajaan merek ke dalam tema tiap bulan." Ini terbukti dengan berbagai kampanye unik dari kopi Dari Pada, misalnya ‘Hilang dan Menemukan (Kembali)’, ‘Self Love’, sampai ‘Dari Pada Dipendam’. Kopi kekinian yang dikemas kreatif memberikan kesegaran.Pada kemasan minuman, ciri khas pesan yang bisa dikustomisasi oleh pelanggan atau pun ditulis secara spesial oleh barista Dari Pada by Hangry akan terus tersedia. Dengan spesialisasi ini, Dari Pada by Hangry ingin menekankan bahwa sebuah percakapan bisa dimulai dari diri sendiri untuk diri sendiri maupun orang lain.Lebih lanjut Abraham menambahkan, “Jika pelanggan tidak meminta kustomisasi pesan, maka nantinya barista Dari Pada by Hangry tetap akan menuliskan pesan spesial pada kemasan minuman sesuai dengan tema yang sedang berjalan.""Hal ini tentunya juga bisa menjadi bentuk penghargaan, pengalaman yang mengejutkan serta menyenangkan atau self-reward bagi pelanggan ketika menerimanya,” papar Abraham.Tiga simbol dalam kopi ini merepresentasikan tiga unsur: manusia, proses, dan percakapan sebagai unsur-unsur utama dari identitas Dari Pada by Hangry.Lewat ketiga simbol baru ini, Dari Pada by Hangry ingin pelanggan dapat saling terhubung melalui percakapan dan memiliki interaksi.Di mana hal ini terinspirasi dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang memiliki kalimat ajakan, ‘Ngopi Yuk!’, ketika mengundang rekan terdekatnya untuk bercengkerama. Arti dari masing-masing simbolnya adalah:Manusia; sebagai sosok yang selalu berputar menjalani kehidupan, terbuka, namun tetap menjaga.Proses; sebagai gambaran perjalanan dari sebuah titik ke titik lainnya. Episode ke episode, menjadi evolusi yang membentuk jati diri.Percakapan; sebagai gambaran dari bubble chat yang terbentuk menjadi empat daun penanda sebuah percakapan yang berlangsung.“Sebagai salah satu langkah dari tujuan besar Hangry, yaitu untuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat global, kami berharap konsep baru dari Dari Pada by Hangry dapat diterima dengan baik. Kini, tiap orang bisa mengekspresikan dirinya hingga berinteraksi agar dapat saling terhubung melalui segelas minuman,” tutup Abraham.