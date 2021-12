Kafe Ini Tawarkan Fusion Makanan Jepang dengan Western

Grand Opening Pancake Co Hublife (Foto: Ist)

Jakarta: Satu lagi kafe yang menghadirkan keunikan di Jakarta. Kafe yang dimaksud adalah The Pancake Co. by DORÉ, yang terletak di Hublife Jakarta Lt. GF.



Pada Rabu 8 Desember kemarin, Pancake Co. by DORE pertama kali dibuka. Kafe ini dibangun dengan tema yang menyenangkan dan memberikan rasa kebahagiaan, sesuai dengan slogan mereka #HappyTogetherTime!



“The Pancake Co. merupakan café Japanese fusion. Kita memang mau menghadirkan rasa happy ke pengunjung kita, baik bersama keluarga atau teman-teman. Maka dari itu, kami punya slogan Happy Together Time!” ujar Andy Pangestu, BOD The Pancake Co. by DORÉ.

Konsep kafe yang menarik

Pembukaan toko The Pancake Co. by DORÉ Hublife Jakarta juga menjadi launching-nya Brand baru kafe ini. Dengan brand baru, diharapkan semakin dekat dan lekatnya #HappyTogetherTime untuk semuanya.



Brand barunya, yaitu dengan adanya warna baru, adanya icon-icon baru, design interior toko dengan stiker-stiker lucu, dan bertambahnya boardgame di dalam kafe. Café Hublife Jakarta ini benar-benar akan menjadi tempat yang sangat menggambarkan #HappyTogetherTime.



Selain konsep #HappyTogetherTime-nya, kafe ini merupakan fusion antara makanan Jepang dengan Western. Di tempat yang baru ini, The Pancake Co. memiliki ruang outdoor yang luas dan pastinya Instagramable banget.



Dengan tempat yang lebih luas, The Pancake Co. by DORÉ Hublife Jakarta memberikan nuansa yang nyaman, cocok untuk reuni maupun untuk bekerja santai. Selain itu, ada karakter-karakter yang menarik di seluruh tembok kafe. Yaitu karakter kucing lucu untuk menghadirkan kesenangan bagi siapa saja yang datang.

(FIR)