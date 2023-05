Mal Ciputra Hadirkan Kembali Festival Kuliner Pecinan

(Festival Kuliner Pecinan dibuka hanya 5 hari, sejak tanggal 3-7 Mei 2023. Video: Dok. Instagram Mal Ciputra Jakarta/@malciputrajkt)

(TIN)

Bagi kalian yang rindu akan kuliner Pecinan dan suka icip-icip makanan, kini Mal Ciputra Jakarta kembali menyelenggarakan Festival Kuliner Pecinan tahun 2023. Beragam makanan khas Pecinan tentunya tersedia lengkap.Sebanyak 34 stand berbagai jenis kuliner Pecinan ikut memeriahkan Festival Kuliner Pecinan ini. Mulai dari makanan ringan, makanan berat, dan berbagai jenis minuman tersedia."Ini kali kedua kita menyelenggarakan Festival Kuliner Pecinan ini. Bedanya dengan tahun lalu ada di jumlah peserta, jika sebelumnya 29 peserta tahun ini 34," tutur General Manager Mal Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, Kamis 4 Mei 2023.Festival Kuliner Pecinan ini berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 3 Mei hingga 7 Mei 2023. Lokasi Festival Kuliner Pecinan ini berada Center Court lantai Lower Ground, Mal Ciputra, Grogol, Jakarta Barat.Namun bagi kamu yang menginginkan kuliner halal tidak perlu khawatir. Pasalnya Festival Kuliner Pecinan ini juga menyediakan makanan berlabel halal, seperti, Bakoel Liwet, Peckingducklovers, Es Puter Conglik, Ketupat Cieng, Mie temenan, Lumpia Semarang Super Cik Yoen, Durian Acin dan masih banyak lagi kuliner lainnya."Pecinan ini kan identik dengan non halal ya, nah kita juga sediakan Pecinan yang halal juga ada. Jadi enggak semuanya kuliner Pecinan itu non halal," ujar Ferry.Untuk melakukan pembayaran di booth, di Festival Kuliner Pecinan Mal Ciputra ini menyediakan dua opsi yakni, top up melalui kasir yang tersedia di lokasi event dan QRIS. Jadi, kapan kamu mau hunting makanan khas Pecinan nih?