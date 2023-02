Berada di Jantung Kota Jakarta, Solo Brasserie & Lounge Tawarkan Culinary Journey

Peresmian Re Opening Solo Brasserie & Lounge di Lobby Grand Sahid Jaya. (Foto: A. Firdaus/Medcom)

(FIR)

Mencari tempat makan yang paling strategis dengan sajian yang menggoda selera mungkin jarang ditemui para pencinta kuliner. Namun kini, kehadiran Solo Brasserie & Lounge (SBL) mampu menjawab kekhawatiran orang akan sulitnya mencari pengalaman kuliner yang sempurna.Chef Handry Wahyu S mengatakan SBL memiliki tempat kuliner yang strategis. Di mana berada di lobby hotel Grand Sahid Jaya yang terletak di jantung kota dengan dikelilingi perkantoran."Kami menawarkan Culinary Journey karena di sini posisinya lobby, berada di jalan Sudirman, di mana orang yang datang di sini bukan hanya dari dalam negeri, juga dari seluruh negeri. Di situ kami menyebut culinary journey," ujar Chef Handry dalam Re-Opening of Solo Brasserie & Lounge akhir pekan lalu.Pada kesempatan itu, Chef Handry juga menjelaskan reborn dari SBL. Konsep SBL menurut Chef Handry, adalah mengubah variasi menu, dan juga presentasi makanan. Kalau dulu orang berpikir bahwa nama Solo merupakan makanan tradisional Jawa, dengan menggunakan Solo Brassiere & Lounge bakal mengubah pandangan tersebut."Sesuai dengan slogan culinary journey, Solo Brasserie & Lounge menyajikan perpaduan cita rasa Indonesia sampai internasional yang ditujukan untuk mengajak para tamu mengeksplor nikmatnya kuliner dengan sajian khas Solo Brasserie & Lounge.” ujar Chef Handry yang juga bagian dari Indonesian Chef Association BPD Banten yang berkontribusi besar sebagai FnB Consultant untuk menghadirkan hidangan nikmat di executive lounge yang berlokasi di Sudirman ini.Salah satu hidangan yang disebut diandalkan restoran ini adalah Smoked Salmon Egg Benedict, sajian salmon asap ditemani telur goreng, kentang, sosis,serta tomat dan jamur segar. Mixed Green Tuna Tataki With Ponzu Dressing Salad juga siap disajikan bersama saus ponzu menambah daftar makanan lezat di Solo Brasserie & Lounge.Sementara itu Franco Ray, BBS, MMH selaku Corporate Director of Operations SAHID Hotels & Resorts mengatakan, Solo Brasserie & Lounge dikonsepkan untuk menjadi venue meeting point baik bagi tamu hotel dan pengunjung luar hotel."Kami mempersembahkan dining experience dengan berbagai menu pilihan dari Indonesia, Pan Asia, juga Western. Restoran ini dilengkapi bar lounge yang menyediakan fresh juices, coffee, tea, beers, spirits, dan wine collections sehingga dapat menyesuaikan waktu para tamu untuk breakfast, lunch, dan dinner yang dilengkapi music entertainment dengan nuansa chill out & relax," Jelas Franco."Harapannya, dengan lokasi strategis yakni di lobi utama hotel serta dikelilingi office towers dan apartments, Solo Brasserie & Lounge dapat menjadi pilihan utama untuk experience all day dining.” tambahnya.Meeting point yang berlokasi di Sudirman ini menyediakan gathering, birthday party, wedding anniversary package, dan social event lainnya dengan kapasitas 25 – 100 pax juga terdapat VIP room untuk private meeting bagi para eksekutif.Terdapat premium entrance yakni kemudahan akses tamu untuk mengunjungi Solo Brasserie & Lounge mengingat restoran ini terletak di lobi utama Grand Sahid Jaya, tentunya menambah nilai kenyamanan bagi para pengunjung karena kawasan parkir pun mudah dijangkau.: Sahid Building South Wing Jl. Jend. Sudirman 86 Jakarta 10220 - Indonesia: 62-851-86007766: solobrasserie@gmail.com