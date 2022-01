Sup Asparagus Kepiting, Menu Keluarga Saat Hari Raya Imlek

Bahan sup asparagus kepiting:

Pergantian tahun dalam kalender China menjadi momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tionghoa, bahkan oleh sebagian besar orang. Perayaan ini dimulai pada hari pertama bulan pertama Hanzi pada penanggalan Tionghoa dan diakhiri dengan Cap Go Meh.Sebutan “ Imlek ” sebenarnya bukan nama resmi, karena kata ini diambil dari Bahasa Hokkien dan digunakan oleh orang Indonesia.Di negara lain, perayaan ini disebut Guo Nian atau Xin Jia yang artinya lewati bulan atau bulan baru. Imlek biasanya dirayakan dengan meriah sesuai tradisi Tionghoa, yang memiliki makna yang mendalam.Beragam tradisi yang dilakukan saat perayaan Imlek. Mulai dari ornamen dan pakaian serba merah, pagelaran barongsai, bagi-bagi angpao, sampai berdoa kepada leluhur di klenteng. Dan yang tak lupa adalah berkumpul atau mengunjungi sanak sanak saudara.Nah, ENDEUSiast untuk menyambut meriahnya perayaan ini, tidak ada salahnya bila kamu membuat menu yang berbeda sebagai sajian keluarga. Sup Asparagus Kepiting, olahan dari Endeus TV bisa menjadi pilihan.Sup kental gurih dengan daging kepiting suwir, telur kepiting (bisa menggunakan kuning telur ayam), asparagus, daging ayam, ini akan menambah keseruan dalam merayakan Imlek bersama keluarga.Selain menggunakan larutan maizena yang membuat tekstur sup kental dan tetap bening, beberapa versi juga menggunakan kecap hitam pekat untuk memberi warna dan aroma gurih. Yuk, sambut suka cita Tahun baru Macan Air bersama keluarga!2 sdm minyak goreng100 gr daging paha ayam, cincang kasar2 cm jahe, parut halus2 siung bawang putih, haluskan1 sdm kecap asin2 Lt kaldu ikan2 sdm kecap hitam1 sdm kecap ikan2 sdt garam1 sdt merica putih bubuk200 gr asparagus kalengan, iris 1 cm200 gr daging kepiting50 gr maizena, larutkan dengan 150 ml air20 gr telur kepiting3 kuning telur3 putih telur ayam, kocok lepasDaun bawang bagian hijau, iris halus1. Panaskan minyak dalam panci, tumis daging ayam hingga berubah warna. Tambahkan jahe, bawang putih, dan kecap asin. Tumis hingga harum2. Tuang kaldu ikan, kecap hitam, kecap ikan, garam, dan merica. Aduk rata. Masukkan asparagus dan kepiting. Masak hingga mendidih3. Kecilkan api, tuang ½ bagian larutan maizena. Aduk rata. Sementara itu, kocok telur kepiting dengan kuning telur. Tuang ke dalam sup sambil diaduk4. Tambahkan kocokan putih telur, tuang sambil diaduk. Tuang sisa larutan maizena, sambil diaduk. Didihkan kembali. Angkat. Tuang dalam mangkuk, sajikan hangat dengan taburanUntuk menggantikan telur kepiting bisa menggunakan kuning telur ayam.