5 Manfaat Konsumsi Rumput Laut untuk Kesehatan Tubuh

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Rumput laut identik dengan makanan-makanan yang berasal dari Asia, terutama Jepang yang terkenal dengan sushi. Namun saat ini rumput laut sudah banyak dikreasikan dengan berbagai jenis makanan dan semakin mudah pula ditemukan. Mulai dari makanan berat sampai snack ringan juga banyak yang menggunakan rumput laut sebagai tambahannya.



Tidak hanya memiliki rasa yang enak, rumput laut juga memiliki beberapa manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh seperti berikut ini:

1. Menyerap lemak

"Rumput laut sendiri bukanlah jenis sayuran, tetapi masuk ke dalam jenis ganggang. Rumput laut sangat menarik bagi mereka yang berusaha untuk mengatur berat badan mereka,” ujar Maria E. Rodriguez, RD, dari Mount Sinai Diabetes Alliance, New York.



Berdasarkan studi pada 2016, ganggang dapat mengurangi tingkat penyerapan lemak hingga 75 persen dengan menghambat efek enzim lipase pencernaan. Para peneliti percaya bahwa jika alginat dapat memblokir enzim, tubuh akan menyerap lebih sedikit lemak.

2. Mengatasi kembung

Makan rumput laut dapat memiliki efek diuretik, sehingga mengurangi jumlah air yang ada dalam tubuh. Rumput laut lebih mudah dicerna, jadi kecil kemungkinan menyebabkan kembung.



Cara lain yang enak untuk mengurangi rasa kembung adalah makan rumput laut nori. Nori adalah rumput laut asin yang dibuat menjadi lembaran tipis yang biasa digunakan dalam masakan Jepang dan Korea.

3. Memperkuat tulang

Menurut Rodriguez, rumput laut mengandung sekitar tujuh kali lebih banyak kalsium daripada susu. Rumput laut jenis wakame misalnya, dapat memenuhi sekitar 15 persen kebutuhan dari kalsium harian. Kalsium sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan perbaikan tulang. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang akan menurun.

4. Membantu dalam regulasi tiroid

Rumput laut jenis wakame dapat mengandung sekitar 164 mikrogram yodium, yang penting untuk kesehatan tiroid. Tubuh bergantung pada fungsi tiroid yang sehat untuk mengelola metabolisme. Salah satu cara untuk memanfaatkan yodium dalam wakame adalah dengan membuatnya menjadi sup.



"Tubuhmu tidak membuat yodium, jadi penting bagi kamu untuk mengonsumsinya melalui makanan," kata ahli diet olahraga bersertifikat Kylene Bogden.

5. Mengatur tekanan darah

"Satu studi pada pasien hipertensi menemukan bahwa 1,5 gram chlorella murni per hari mengakibatkan penurunan tekanan darah selama periode enam bulan, serta menurunkan gejala terkait hipertensi," ujar Cassandra Suarez, RDN, dari Boston.



Chlorella sendiri merupakan salah satu jenis rumput laut berwarna hijau dan memiliki bau khas laut yang sangat cocok ditambahkan pada smoothies atau salad.

(FIR)