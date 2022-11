Banh Mi Oi Bawa Resep Asli Vietnam ke Indonesia

(ELG)

Berawal dari empat sahabat dengan latar belakang berbeda, gerai kuliner Banh Mi Oi berdiri. Menghadirkan resep tradisional asli Vietnam , Banh Mi Oi coba masuk ke dalam pasar makanan Negeri Naga Biru di Indonesia.Banh Mi Oi awalnya hadir secara online ketika pandemi menerjang Indonesia pada 2020. Setelah mendapat respons positif, mereka akhirnya memutuskan membuka tempat ketiganya di Growell Whole Foods, Pondok Indah, Jakarta Selatan."Tadi kami para sahabat ini yang berasal dari Indonesia, Vietnam dan Perancis punya hobi berburu makanan lezat dan ingin mencari Vietnam sandwich dengan rasa yang otentik di Jakarta. Tapi karena tidak ada yang sesuai, pada 2017 muncullah ide untuk membuat banh mi dengan rasa yang persis seperti di Vietnam," kata Amel, Operation Manager Banh Mi Oi.Lantaran salah satu pendirinya berasal dari Vietnam langsung, Amel menjamin keaslian dan kemiripan resep tradisional Banh mi turun-temurun dari Vietnam. Dalam bahasa Vietnam, Banh mi diambil dari kata Banh yang berarti roti dan mi yaitu gandum."Bánh mì adalah roti Vietnamese baguette yang renyah di luar namun lembut di dalam. Diisi dengan protein pilihan, acar yang asam manis, 'homemade' mayones, timun, jalapeno, daun bawang dan wansui yang segar. Sesuai dengan nama kedai kami Banh Mi Oi, kami menyediakan berbagai menu makanan autentik khas Vietnam," kata Amel.Sesuai namanya, menu andalan di sini yaitu Bánh mì, sandwich khas Vietnam dengan rasa yang variatif, Vietnam Ph?, hidangan sup yang terbuat dari kaldu sapi yang dibuat homemade selama 30 jam dengan mie khas Vietnam dan daging Wagyu."Bagi para pecinta kopi, produk utama minuman kami Cà phê s?a ?á atau Kopi Vietnam, dengan biji kopi yang didatangkan langsung dari Vietnam. Kopi Cà phê s?a ?á juga tersedia di supermarket Grand Lucky cabang SCBD dan Mall of Indonesia, Growell Wholefoods cabang Gunawarman, Pondok Indah," tambah Amel.Setelah membuka gerai di Pondok Indah, Banh Mi Oi bersiap melebarkan sayap di kawasan PIK, Jakarta Utara. Meski menyajikan makanan khas Vietnam, Banh Mi Oi tetap menyesuaikan dengan selera orang Indonesia. Untuk urusan harga, Banh Mi Oi membanderol produknya mulai harga Rp60 ribuan."Melihat kualitas yang kami punya, kami optimistis menghadapi persaingan makanan Vietnam yang ada di Indonesia," tutup Amel.