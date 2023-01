6 Gerai Es Krim Paling Enak di Jakarta, Sudah Pernah Coba?

Rekomendasi Gerai Es Krim Terenak di Jakarta



1. Mixue



2. Tsujiri



3. Cold Moo



4. Lind’s Ice Cream



5. Kool Pat



6. Ragusa



Hampir semua orang suka es krim. Dessert yang satu ini menyegarkan sekali saat dimakan pada saat cuaca sedang panas. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga suka makan es krim, apalagi yang rasanya enak dan topping mewah.Di Jakarta, Anda dapat menemukan banyak gerai es krim. Harganya pun bervariasi, mulai dari yang mahal sampai yang ramah di kantong. Bagi Anda yang ingin berburu es krim di Jakarta, simak enam rekomendasi gerai es krim paling enak berikut ini.Siapa yang tidak kenal MIxue? Mixue adalah gerai yang menjual aneka minuman dan es krim yang terkenal banget akhir-akhir ini. Jumlah gerainya di Jakarta sangat banyak, begitu juga di daerah-daerah lain. Di sini Anda bisa memesan minuman teh kekinian yang rasanya juara.Bukan hanya itu, es krim di Mixue juga merupakan pilihan terbaik bagi Anda yang ingin menikmati dessert segar. Ada Mixue Ice Cream yang harganya terjangkau, tetapi rasanya tidak mengecewakan. Ada juga varian lain, seperti Mi-Sundae, Lucky Sundae, dan Ice Cream Tea.Nah, jika Anda penggemar berat Mixue, jangan sampai tidak mengoleksi merchandise-nya. Jenis merchandise yang banyak dicari adalah. Desainnya lucu dan menggemaskan serta bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari.Salah satu gerai es krim yang ada di Jakarta adalah Tsujiri. Gerai es krim ini bisa Anda temukan di Ashta District 8 dan Neo Soho. Tsujiri sangat populer dengan es krim rasa matcha yang menggugah selera. Rasanya autentik dari Kyoto Jepang karena pusatnya memang dari sana.Tekstur es krimnya sendiri terasa soft dan lumer saat masuk ke mulut. Ditambah dengan adanya topping ekstra membuat es krim Tsujiri lebih mantap. Selain es krim, Anda juga bisa mencicipi aneka dessert lain yang masih bernuansa matcha.Satu lagi es krim di Jakarta yang dikenal karena rasanya adalah Cold Moo. Gerai es krim ini ada di dua tempat, yaitu Darmawangsa dan Pantai Indah Kapuk. Di sini, Anda bisa mencoba kelezatan varian Special K yang berisi sweet milk ice cream, stroberi, dan corn flakes.Anda juga tidak akan kecewa jika memesan varian Berry-O yang dilengkapi stroberi dan Oreo. Rasa manisnya pas dan teksturnya juga lembut. Varian yang istimewa dan tidak ada di tempat lain adalah Cookie D'oh, yaitu es krim yang diapit oleh raw chocolate chip cookie dough.Jika Anda mencari es krim legendaris di Jakarta, berkunjunglah ke Lind's Ice Cream. Gerai es krim ini sudah ada sejak 1987. Mereka menyajikan es krim homemade yang rasanya autentik dan klasik.Serunya, Anda bisa membuat es krim sendiri di Lind's Ice Cream. Langkah pertama adalah memesan flavour es krim yang diinginkan seperti chocolate, mocha, vanilla, dan sebagainya. Lalu, pilih topping yang sesuai selera, ada raisin, almond, strawberry jam, dan yang lain.Anda juga bisa membeli es krim enak di Kool Pat. Gerai es krim yang terletak di Pantai Indah Kapuk tersebut menawarkan kelezatan es krim yang tidak main-main. Seperti di Lind's Ice Cream, Anda bisa memilih base es krim yang diinginkan kemudian memilih flavour.Di Kool Pat, ada varian Skinny Berry Pat yang berisi corn flakes dan fresh berries. Ada juga Snicky Nutty Pat yang berisi choco krispies, peanut butter, dan caramel sauce. Anda juga bisa menikmati es krim dengan cara yang berbeda, yaitu dengan minuman dan es krim float. Ada varian Coffee Float, Choco Float, dan Rootbeer Float.Anda pasti tidak akan kecewa saat mampir ke Ragusa untuk makan es krim. Gerai es krim khas Italia ini telah ada sejak 1932. Ragusa tetap bertahan karena rasa es krim yang dijual di sini memang enak dan autentik.Es krim Ragusa dibagi dalam empat jenis, Regular Flavored, Mixed Flavored, Premium Flavored, dan Fancy Flavored. Varian yang paling istimewa adalah Fancy Flavored. Menu out of the box yang bisa dipesan contohnya Spaghetti Ice Cream. Di atas spaghetti, Anda akan mendapatkan es krim vanilla, kacang, dried fruit, dan chocolate sauce.Ada juga menu Banana Split, Tutti Frutti, dan Cassata Siciliana. Semua menu ini disajikan dalam porsi yang besar sehingga memuaskan bagi para pecinta es krim.