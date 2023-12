Kitchenette Ajak Bernostalgia dengan Jajaran Menu Elevated Western Comfort Food

(FIR)

Kitchenette, sebagai bagian dari Ismaya Group, meluncurkan jajaran menu baru yang menggugah selera. Destinasi kuliner ini, menghadirkan pengalaman eksklusif dalam suasana akrab, nyaman, dan pelayanan yang ramah dengan menyajikan menu Comfort Food.Kitchenette, berkomitmen untuk menyajikan keindahan rasa dan kelezatan melalui inovasi dalam hidangan-hidangan klasik yang nyaman. Sebagai wujud kreativitas kuliner, Kitchenette akan memperkenalkan Jajaran Menu Elevated Western Comfort Food :- Sebanyak 18 hidangan istimewa akan ditawarkan, membawamu dalam perjalanan cita rasa yang membangkitkan momen nostalgia masakan rumahan klasik yang nyaman.- Jajaran menu elevated western comfort food tersebut adalah Triple Cheese Galette, Croissant Benedict, Spaghetti Florentine Pesto, Miso Marinated Salmon Bowl dan Korean Rice Bowl.Pengumuman 6 dari Menu Elevated Western Comfort Food Kitchenette yang Terinspirasi oleh Overheard Beauty:- Kitchenette tidak hanya menyajikan hidangan lezat, tetapi juga menghadirkan kolaborasi eksklusif dengan Overheard Beauty. Enam menu istimewa menjadi fokus utama, menciptakan perpaduan unik antara keindahan dan rasa.- Jajaran menu yang terinspirasi dari Overheard Beauty adalah: Truffle Mayo Chicken Caesar Salad, Avocado on Toast, Bacon & Cheese Galette, Nona’s Crepesagna, Berries & Cream Pappardelle Crepes dan Strawberry Cheesecake Crepes."Setiap hidangan adalah persembahan kenangan indah, mengundang kamu untuk merasakan sensasi kuliner terbaru dalam suasana yang penuh kehangatan, kami melakukan revamp terhadap 18 menu kami untuk memberikan citarasa ter-elevasi terhadap menu-menu tersebut," ujar Karin Nathania, Marketing Manager Kitchenette."Dengan menyajikan menu yang terinspirasi dari Overheard Beauty, kami ingin mendengarkan dan mewujudkan masukan dari komunitas Overheard Beauty pada menu-menu spesial kami," sambungnya.Perwakilan dari Overheard Beauty juga berbagi pandangannya, "Kami sangat senang menjadi bagian dari terciptanya menu-menu ini. Keindahan tidak hanya terlihat, tetapi juga dirasakan melalui setiap gigitan. Kitchenette telah berhasil menciptakan pengalaman kuliner yang memukau, inilah yang membuat jajaran menu ini menjadi lebih unik.Perpaduan Keindahan dan Rasa dari Jajaran Menu Elevated Western Comfort Food Kitchenette:Setiap hidangan tidak hanya menciptakan kenangan indah dari masakan rumahan klasik yang nyaman, tetapi juga menghadirkan "The Beauty of Taste" melalui 6 menu istimewa yang terinspirasi dari Overheard Beauty. Ini adalah panggilan untuk merasakan cita rasa lezat, menikmati momen spesial, dan berbagi keindahan momen berkesan bersama Kitchenette.Kitchenette mengundangmu untuk bergabung dalam perayaan keindahan rasa dan kelezatan ini sejak 20 November 2023 di semua outlet Kitchenette. Jangan lewatkan pengalaman kuliner eksklusif ini yang menggugah selera dan menciptakan kenangan indah bersama Kitchenette.