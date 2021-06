Cara Buat Sup Rumput Laut yang Hangat di Perut

Bahan 4 porsi

Cara membuat sup rumput laut

(TIN)

Sup rumput laut adalah hidangan yang simpel namun bisa membuat perut kamu merasa nyaman lho. Ini merupakan hidangan sup khas Korea Selatan yang membutuhkan sedikit bahan.Kamu bisa membuatnya sendiri di rumah dengan mengikut resep yang dibagikan oleh Endeus . Yuk, coba apalagi saat ini sore-sore selalu turun hujan. Pasti enak deh!2 sdm minyak wijen4 siung bawang putih, cincang halus150 gr daging sandung lamur, iris tipis50 gr rumput laut kering, rendam hingga mengembang1 lt. air3 sdm kecap ikan½ sdt garam1. Panaskan minyak wijen di dalam panci, tumis bawang putih sampai harum2. Masukkan daging sapi, tumis sampai berubah warna3. Tambahkan rumput laut, air, kecap ikan , dan garam. Masak sampai mendidih dan semua bahan matang, angkat. Sajikan selagi hangatRendam rumput laut dalam air hangat agar lebih cepat mengembang.Sekarang kamu bisa menikmati sup rumput laut buatanmu sendiri deh. Semoga ini lebih enak daripada sup-sup yang kamu makan sebelumnya ya. Selamat mencoba!