Kerja Sama 'Don' dan 'Sai', Antarkan San Gyu Genap 2 Tahun

Makanan Jepang memang tak diragukan lagi kenikmatannya. Apalagi berbentuk rice bowl. Menurut sejarah budaya, makanan rice bowl ini telah ada sejak zaman dulu di Jepang. Bentuknya berupa nasi putih yang harus tersaji dalam mangkuk kecil dengan lauk.Dan pada Jumat, 19 November 2021 kemarin San Gyu by Hangry genap berulang tahun kedua. Abraham Viktor, CEO Hangry menyampaikan, “Dua tahun perjalanan San Gyu by Hangry telah memberikan banyak pengalaman yang menjadikan pembelajaran untuk kami. Perjalanan kami masih panjang dan kami siap untuk selalu menyuguhkan yang terbaik bagi pelanggan.”Sebagai brand Japanese comfort food yang menghadirkan sajian otentik Jepang, San Gyu by Hangry bertumbuh bersama tiga maskotnya yang merupakan anjing Inu Shiba yang sangat khas di Jepang. Nama-nama dari ketiga maskot ini adalah Gyu, Don, dan Sai.Gyu diceritakan sebagai koki dari rumah makan San Gyu by Hangry, Don mengurus operasional keseharian San Gyu by Hangry dan Sai, seorang ninja yang bertugas mencari bahan-bahan terbaik untuk dimasak Gyu dan disajikan untuk pelanggan.Lebih lanjut, Abraham menjelaskan, “Gyu, Don, dan Sai telah menjadi bagian dari perkembangan San Gyu by Hangry. Kami telah berkembang dari brand yang menawarkan gyudon menjadi sebuah brand yang menawarkan beragam makanan otentik Jepang seperti, ayam katsu hingga bento.""Ini adalah bukti bahwa kami terus berusaha menyajikan yang terbaik bagi pelanggan dan berdasarkan apa yang menjadi masukan dari pelanggan kepada kami. Ke depannya San Gyu by Hangry tetap akan menyediakan lebih banyak variasi menu untuk dapat menemani keseharian pelanggan,” tambah Abraham lagi.Dan diulang tahunnya yang kedua, San Gyu by Hangry berkolaborasi dengan GrabFood menghadirkan kejutan dan menu bundling yang dapat pelanggan nikmati sampai dengan 3 Desember 2021.Selain itu, San Gyu by Hangry juga telah berkembang melalui kehadirannya di luar Jakarta seperti Bandung, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi. Perluasan daerah layanan ini membuat San Gyu by Hangry menjadi lebih dekat dengan pelanggan dan tentunya akan lebih banyak lagi hadir di lokasi-lokasi lain di Indonesia.Abraham juga menambahkan bahwa, “Kami berterima kasih kepada GrabFood yang sudah berkenan untuk berkolaborasi dengan kami dan merayakan momen berharga bagi San Gyu by Hangry. GrabFood telah memberikan banyak dukungan yang mendorong San Gyu by Hangry sehingga dapat terus berkembang hingga sekarang.”“Semoga di usia yang kedua ini, pelanggan juga dapat merasakan kebahagiaan yang kami rasakan dan lebih mengenal maskot kami, Gyu, Don, dan Sai. Kami pun berharap agar San Gyu by Hangry selalu dicintai pelanggan dan bisa menjadi yang terbaik di dalam kategori makanan otentik Jepang,” harap Abraham.Di ulang tahunnya yang kedua ini, San Gyu by Hangry juga menyediakan menu bundling yang bisa dinikmati mulai dari 22 November 2021. Menu bundling yang tersedia antara lain Triple Gyudon yang berisi 1 (satu) porsi Aburi Gyudon OnTama, 1 (satu) porsi Aburi Gyudon dan 1 (satu) porsi Original Gyudon Sambal.Selain itu ada juga Combo Favorite Bento yang berisi 1 (satu) porsi Favorite Bento A, 1 (satu) porsi Favorite bento B dan 1 (satu) porsi Kamaboko Gyoza. Dan Triple Tori yang berisi 1 (satu) porsi Tori Tamayo, 1 (satu) porsi Tori Garlic Mayo dan 1 (satu) porsi Curry Tori Katsu Don. Menu bundling ini dapat pelanggan nikmati dengan potongan harga spesial dari 22 November sampai dengan 3 Desember 2021. Jadi, kamu mau pilih yang mana?