Sejarah Kopi Instan dan Asal Muasal Nama Kopi Americano

Sejarah kopi instan Americano dan perang dunia

Asal mula kopi Americano

(TIN)

Kopi adalah minuman paling populer kedua di dunia setelah air. Menurut Organisasi Kopi Internasional, di Amerika Serikat (AS) lebih dari 450 juta cangkir kopi dikonsumsi per hari. Disusul tempat teratas bagi pencinta kopi di dunia yakni, Finlandia, di mana setiap orang mengonsumsi rata-rata 12 kilogram biji kopi per tahun.Saat ini kopi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan termasuk dalam sebagian besar ransum militer. Tetapi tahukah kalian bagaimana kopi instan dan kopi Americano bermula? Kedua jenis kopi ini memiliki hubungan erat dengan perang dunia dan kebutuhan para prajurit untuk mendapatkan kafein lho!Kopi instan adalah kopi yang dapat diseduh dengan cepat hanya dengan menambahkan air panas. Semula, ide kopi instan pertama kali muncul pada abad ke-18, ketika kopi telah menjadi minuman favorit di banyak negara.Namun, penemu kopi instan yang pertama kali mematenkan produknya adalah Satori Kato, seorang ahli kimia Jepang-Amerika. Tahun 1901, Satori menciptakan kopi instan versi pertama.Ia bahkan mematenkan penemuannya di tahun 1903. Sayangnya, kopi instan ciptaan Satori kurang populer.Baru pada tahun 1910, seorang penemu keturunan Belgia bernama George Washington yang berhasil memproduksi kopi instan secara massal di Brooklyn, New York. Produknya disebut "Red E Coffee" dan menjadi terkenal di kalangan konsumen pencinta kopi.Kopi instan juga memainkan peran penting di akhir Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1918, militer Amerika Serikat membeli 37 ribu pon kopi per hari untuk para prajuritnya.Kopi instan menjadi praktis dan mudah disiapkan di medan perang. Bahkan, ada saat-saat ketika prajurit tidak memiliki akses ke air, mereka hanya menuangkan paket kopi instan ke dalam mulut mereka dan mengunyah bubuk kafein untuk energi.Kopi Americano adalah kopi yang terbuat dari campuran espresso dan air panas. Nama Americano berarti "Amerika" dalam bahasa Italia. Asal-usul nama ini berkaitan dengan Perang Dunia II, ketika tentara Amerika yang ditempatkan di Italia merindukan cara mereka meminum secangkir kopi yang biasa diminum.Saat itu, orang Italia memiliki dua jenis kopi. Yakni espresso atau cappuccino. Namun, kedua opsi ini terlalu kental dan pahit bagi prajurit Amerika yang terbiasa dengan kopi seduhan.Melihat hal ini, sebagai bentuk solidaritas dengan prajurit Amerika yang haus kopi, kedai kopi di Italia mulai menjual espresso mereka dengan segelas air panas untuk mengencerkan espresso shot.Akhirnya, mereka mulai mencampur air dengan espresso untuk para prajurit Amerika dan mulai menyebut minuman tersebut sebagai Americano. Minuman ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi salah satu menu standar di kedai-kopi modern.Nah, berikut sejarah singkat tentang kopi instan dan kopi Americano. Kedua jenis kopi ini menunjukkan bagaimana perang dunia memengaruhi budaya dan selera minuman orang-orang di berbagai belahan dunia.