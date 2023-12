Gerai offline pertama Kaybee's yang ada di East Mall Grand Indonesia. Dok. A. Firdaus/Medcom

Ada Cokelat Bon-bons rasa rujak

Chef Karan Bajaj, Chef sekaligus Founder Kaybee's. Dok. A. Firdaus/Medcom

Mix and Match, kamu bisa mengambil tester cokelat ini dengan memadukan berbagai rasa. Dok. A. Firdaus/Medcom

Bagi kamu pencinta cokelat pasti sudah tak sabar untuk bisa mencicipi varian cokelat yang disuguhkan Kaybee's kan! Ya, kini Kaybee's, yang merupakan brand dessert artisan premium telah membuka gerai offline pertamanya di Lantai LG East Mall Grand Indonesia.Gerai Kaybee's ini memiliki konsep cafe dessert, dengan ornamen kayu yang menghiasi meja dan bagian bar-nya. Tak lupa, rangkaian cokelat dengan segala bentuk tersaji menghiasi cafe dessert ini.Ketika kamu menyambangi gerai ini, kamu tidak hanya ditawarkan berbagai dessert premium, tapi juga pengalaman unik melalui layanan 'Make Your Own Chocolate'.Pada layanan 'Make Your Own Chocolate', kamu dapat menciptakan kreasi cokelat sesuai keinginanmu dengan berbagai pilihan topping. Mulai dari Sprinkles, Astor, Oreo, dan masih banyak lagi lainnya.Chef Karan Bajaj, Pastry Chef berpengalaman dan pendiri Kaybee's, memastikan bahwa setiap produk memenuhi standar kualitas tinggi. Ia juga menjanjikan kenikmatan yang tak terlupakan bagi kamu para pencinta dessert."Visi kami untuk melebihi ekspektasi pelanggan dalam hal dessert. Di Kaybee's kami tidak hanya menyajikan cokelat, tapi sebuah cerita di balik setiap hidangan," ungkap Chef Karan."Kami bangga menjadikan gerai di Grand Indonesia ini sebagai flagship store kami, dan berharap dapat menjadi destinasi utama bagi mereka yang mencari kepuasan rasa manis yang beragam," terangnya.Di Kaybee's kamu bisa nyobain cokelat bon-bon dengan varian rasa. Sebut saja Coffee & Pecan, The Lexy, Jasmine Honey, Cookies & Cream, Milk Chocolate Cookie, dan Dark Chocolate Cookie. Untuk menu khas nusantara, Kaybee's punya rasa yang unik yaitu rujak, popcorn, dan klepon. Chef Karan membeberkan alasannya mengapa menghadirkan menu-menu khas nusantara, termasuk rujak. Menurutnya, itu didasari kecintaannya dengan buah-buahan."Di sini kalau saya lihat ada banyak macam bentuk cara makan buah, ada yang pakai es, ada yang memakai bumbu, ada yang pakai hiasan. Saya suka rujak karena ini variasi bisa bikin banyak, ada yang manis, ada yang pedas, ada yang gurih. Jadi saya senang bisa menggunakan cokelat dengan buah bisa bikin manis sama pedas. Jadi ada rasa yang surprise," ujar Chef Karan kepada Medcom.Selain menyajikan beragam hidangan penutup dan konsep gerai yang inovatif, Kaybee's juga mengutamakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan, sebagai cara jangka panjang dalam berinteraksi dengan pelanggan, baik di gerai maupun secara online."Di Kaybee's, kami menganggap semua pelanggan sebagai bagian dari keluarga kami, dan kami percaya bahwa kehangatan adalah bahan utama dalam setiap karya kami," ungkap Chef Karan."Dengan semangat rasa kekeluargaan, kami berupaya untuk menciptakan pengalaman yang istimewa dan menghangatkan hati bagi setiap pelanggan kami," kata Chef Karan.Fokus Kaybee's pada kreativitas dan kualitas tercermin dalam berbagai pilihan produknya, mulai dari chocolate bon bon, croissant, hingga kue mewah, dengan rentang harga Rp25.000 - Rp79.000. Gerai ini juga menyediakan beragam pilihan minuman, termasuk kopi, teh, dan minuman coklat, dengan harga mulai dari Rp39.000 - Rp59.000.