Ini 'Obat Homesick' Shin Tae-Yong ketika LDR dengan Keluarga

Seperti diketahui, Shin Tae-Yong merupakan Pelatih Timnas Sepakbola Indonesia. Pelatih berusia 52 tahun itu melatih Skuad Garuda sejak 2020.Tak ayal, lama tinggal di Indonesia membuat dirinya kerap kangen dengan keluarga. Terutama masakan rumah yang mungkin sulit ditemukan di sini.Salah satu 'Obat Homesick' Shin Tae-Yong adalah mengonsumsi mie instant, Nongshim, yang mengeluarkan varian Nonghim Bulgogi. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini pun didaulat sebagai surprise element & representasi persona atau figur Nongshim Indonesia, yang sedang menjalankan campaign untuk Nongshim Bulgogi."Kami memilih Shin Tae-Yong sebagai talent dalam campaign ini karena beliau merupakan public figure Korea yang cukup dikenal di Indonesia sehingga bisa mewakili Nongshim Indonesia dalam berbagai aspek seperti kultur & misi brand," ujar Jenny Liliyanty, Brand Manager PT. Sukanda Djaya."Dengan perpaduan ini kami yakin cita rasa Nongshim Bulgogi bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga penetrasi ke pasar di Indonesia bisa lebih luas lagi," sambungnya.Campaign dengan berbagai marketing effort ini dilakukan secara menyeluruh di berbagai channel dan platform digital sepanjang September-November 2022; dengan melibatkan buzzer, platform social media dan publisher untuk optimisasi campaign serta diiringi dengan pemerataan distribusi produk oleh PT. Sukanda Djaya yang menjangkau banyak daerah di Indonesia.Adapun konsep yang diambil menggunakan cultural approach, di mana perbedaan kultur atau bahasa, seringkali menjadi hal unik yang bisa terjadi di kehidupan sehari-hari dan sering dieksplor dengan pendekatan komedi. Nongshim Indonesia mengambil peran sebagai ‘obat homesick’ bagi Shin Tae-Yong yang sangat merindukan rasa bulgogi yang asli di Indonesia.