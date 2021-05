Resep Nasi Jinggo Khas Bali

Bahan nasi jinggo khas Bali

(Nasi jinggo dengan kemasan mini praktis dan bisa dibawa ke mana-mana. Foto: Dok. Instagram Nasi Jinggo Bali/royaljinggo)

Pernah mendengar nasi jinggo? Nasi jinggo adalah makanan siap saji khas Bali yang dikemasan daun pisang dengan porsi kecil atau mini. Yah, kalau kamu tahu nasi kucing makanan ini mirip sekali. Dibungkus kecil dan dihargai dengan harga yang murah.Dilansir dari Wikipedia, sebelum krisis moneter tahun 1997-an nasi ini dibanderol hanya Rp1.500 saja. Makanya sering disebut jeng go. Dalam bahasa Hokkien, jeng go memiliki arti "seribu lima ratus".Sebelum krismon tahun 1997, nasi jenggo dijual per porsi seharga Rp 1500,- (dalam bahasa Hokkien, jeng go memiliki arti "seribu lima ratus").Nah, penasaran bagaimana cara membuat nasi jinggo khas Bali ini? Endeus memberikan ENDEUSiast cara bikinnya nih. Catat resep nya ya.Nasi putih secukupnyaTelur rebusSambal gorengAyam pelalah300 gr fillet ayam½ sdt garam2 siung bawang putih, haluskanMinyak goreng secukupnya1 sdm air asam jawa3 sdm air jeruk limau15 butir bawang merah6 siung bawang putih6 buah cabai merah4 cm kencur2 cm lengkuas2 butir kemiri3 cm kunyit2 sdt terasi1½ sdt garam2 sdm minyak goreng1 sdt garam2 sdt gula merah, sisir200 gr kelapa setengah tua, parut memanjang1 – 2 sdt air jeruk nipis100 gr kacang panjang, iris tipis100 gr kol, iris halus100 gr taoge2 sdm bawang goreng3 buah cabai merah6 butir bawang merah2 siung bawang putih½ sdt merica bubuk2 butir kemiri sangrai1 sdt ketumbar sangrai1. Ayam pelalah: Letakkan daging ayam dalam wadah tahan panas, lumuri ayam dengan garam dan bawang putih, sisihkan selama kurang lebih 1 jam. Bakar ayam hingga matang lalu suwir-suwir. Sisihkan2. Panaskan 6 sdm minyak goreng dalam wajan, tumis bumbu halus hingga bau langunya hilang dan harum. Masukkan ayam bakar suwir dan air asam jawa, aduk hingga bumbu meresap, matikan api, tambahkan air jeruk limau, aduk, angkat3. Lawar sayur: Panaskan minyak goreng dalam wajan, tumis bumbu halus, masukkan garam dan gula merah, aduk hingga harum dan bumbu matang4. Masukkan kelapa parut, aduk rata. Tambahkan air jeruk nipis, aduk dan sisihkan5. Campurkan kacang panjang, kol, dan taoge dalam mangkuk. Masukkan bumbu kelapa, lalu aduk hingga tercampur rata6. Hidangkan ayam pelalah dan lawar sayur dengan daburan bawang goreng sebagai pelengkap Nasi Jinggo