Donat Bomboloni Khas Italia Buat Potluck Bukber Kamu yang Spesial

Bahan donat bomboloni:

Gula bubuk/gula donat, secukupnya

Donat:

550 gr tepung terigu serbaguna

1 bungkus (11 gr) ragi instan

80 gr gula pasir

4 kuning telur

350 ml susu cair dingin

80 gr mentega

½ sdt garam

Selai stroberi:

500 gr buah stroberi, cincang halus

200 gr gula pasir

2 sdm air jeruk lemon

Cara membuat donat bomboloni:

1. Selai stroberi: Masukkan buah stroberi dan gula ke dalam panci, masak di atas api sedang hingga stroberi hancur. Kecilkan api, teruskan memasak hingga mengental. Tambahkan air jeruk lemon, aduk rata. Angkat, biarkan dingin. Sisihkan 2. Donat: Aduk rata tepung terigu, ragi, gula pasir, kuning telur, dan susu cair hingga rata. Tambahkan mentega dan garam, uleni hingga kalis. Tutup adonan dengan plastic wrap, diamkan hingga mengembang dua kali lipat (± 60 menit) 3. Kempiskan adonan, gilas hingga setebal 1,5 cm. Potong adonan dengan cookie cutter bundar diameter 8 cm. Diamkan selama 15 menit 4. Goreng donat dalam minyak banyak panas hingga matang dan kecokelatan. Angkat, tiriskan. Dinginkan 5. Ambil 1 buah donat, buat lubang dengan pisau kecil dari sisi tengah donat. Semprotkan selai stroberi secukupnya dengan bantuan plastik segitiga. Taburi donat dengan gula bubuk/gula donat, sajikan segera

Donat, salah satu kuliner makanan penutup yang bisa kamu nikmati nyatanya sudah ada sejak dahulu kala. Disebutkan dalam Wikipedia, kue yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama doughnuts atau olykoeks ini pertama kali disebut-sebut dalam buku History of New York oleh Washington Irving pada tahun 1809. Wah, sudah cukup lama ya ENDEUSiast Istilah donut pertama kali digunakan di dalam artikel surat kabar Los Angeles Times 10 Agustus, 1929. Penulis bernama Bailey Millard dengan berkelakar menulis kalimat "can't swallow the 'wel-dun donut' nor the ever so 'gud bred'," sebagai keluhan atas kemampuan mengeja di kalangan orang Amerika yang semakin menurun.Nah, berbeda dengan donat tanpa lubang yang satu ini. Disebut dengan Bomboloni asalnya dari Italia. Isinya bisa kamu masukkan variasi apa pun yang kamu sukai. Bagaimana kalau kamu sajikan untuk bukber atau buka puasa bersama sebagai bawaan potluck (kumpul dan membawa makanan yang bisa dimakan bersama)?Bagaimana resep dan cara buat donat bomboloni ? Simak yuk, langkah membuatnya dari Endeus TV di bawah ini.Gunakan minyak padat saat menggoreng donat agar hasil akhir donat tidak menyerap minyak secara berlebih.