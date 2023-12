3 Berita Terpopuler Gaya: Rekomendasi Hampers Natal 2023 Hingga Tips Zaskia Mandikan Anak tanpa Drama

1. 5 Rekomendasi Hampers Natal 2023 dan Tahun Baru yang Sesuai dengan Kepribadian

2. White Lung Syndrome, Wabah Pneumonia Misterius yang Semakin Menggila

3. Zaskia Adya Mecca Bagikan Tips Memandikan Anak tanpa Drama

(TIN)

Desember selalu jadi momen berbagi kebahagiaan dan kemeriahan Natal dan tahun baru yang ditunggu oleh masyarakat menjelang tutup tahun. Terkadang, memilih hampers atau hadiah yang pas dan berkesan untuk orang-orang tersayang jadi hal yang membuat kita kewalahan.Lantas, bagaimana cara memilih hampers Natal dan akhir tahun yang sesuai dengan kepribadian orang yang kita kasihi? Salah satunya kita bisa melihat hobinya.Misalnya ia adalah penyuka adventure, kamu bisa menghadiahinya peralatan hiking atau king of fruit alias durian. Apalagi hadiah yang pas? Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 3 Desember 2023:Fransisca Krisantia Nugraha, Group Head Groceries & Lifestyle Blibli mengatakan, "Perayaan-perayaan di Desember adalah momen yang tidak pernah dilewatkan oleh pelanggan kami, untuk itu, Blibli Festive Delights hadir membawa kebahagiaan melalui penawaran spesial yang kami kurasi baik produk maupun mitra seller untuk menyesuaikan dengan beragam kebutuhan setiap pelanggan."Dan Blibli melalui event Blibli Festive Delights memberikan inspirasi yang dikurasi untuk bisa mempermudah kamu mencari hampers yang pas untuk orang spesial berdasarkan kepribadian orang tersayang. Langsung cek saja, yuk!Selengkapnya klik di sini Wabah jenis baru pneumonia akibat bakteri yang disebut Sindrom Paru-paru Putih sampai saat ini masih menyerang anak-anak di Tiongkok, juga menjangkiti Denmark, Amerika Serikat, dan Belanda. Bahkan, Inggris mulai melaporkan temuan kasus serupa.Public Health Wales (PHW) melaporkan sampai saat ini tercatat ada 12 kasus pneumonia teridentifikasi di Inggris. Penyakit ini utamanya menyerang anak-anak berusia antara tiga sampai delapan tahun.Menurut The Metro, 'Pneumonia sindrom paru-paru putih' disebabkan oleh mycoplasma pneumoniae, infeksi bakteri yang tidak dapat dilawan oleh banyak antibiotik.Selengkapnya klik di sini Aktivitas memandikan anak adalah bukan hanya sebagai rutinitas membersihkan tubuh, tetapi juga momen yang penting dalam membentuk ikatan emosional antara orang tua dan anak. Ada manfaat dari kegiatan tersebut, dapat meningkatan perkembangan si kecil dan juga kedekatan yang erat antara keduanya.Sayangnya, orang tua seringkali mendapatkan kesulitan karena anak menolak untuk diajak mandi. Menurut Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, sekitar 60% anak usia 18 - 48 bulan sering mengalami tantrum karena untuk menghindari sesuatu dari aktivitas yang tidak disukainya, salah satunya mandi.Selengkapnya klik di sini