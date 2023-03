Jajanan Pasar hingga Makanan Khas Timur Tengah, Menu 'Wajib' Berbuka Puasa Hotel di Simatupang

(Foto: Dok. Ra Suites Simatupang)

Tradisi buka puasa bersama selalu menjadi momen berkumpul yang paling sering diagendakan dengan kolega maupun sanak saudara. Dalam rangka menyambut bulansuci Ramadan , Ra Hospitality ingin merayakan momen istimewa ini dengan menghadirkan beberapa program spesial.Daphny Canti Angella selaku Assistant Director of Marketing Communications mengatakan tim kuliner hotel Ra Suites Simatupang dan Ra Premiere Simatupang mempersembahkan menu andalan hidangan khas Ramadan. Mulai dari santapan tradisional Nusantara hingga keragaman makanan Middle Eastern & Asian Cuisine."Sebagai pembuka, ada aneka takjil, seperti gorengan, jajanan pasar, es campur, hingga bubur kacang hijau dan bubur ketan hitam. Setelah menyantap hidangan pembuka, saatnya mencicipi hidangan utama yang wajib disantap yaitu Nasi Biryani," tuturnya.Menurut Daphny, sajian khas Timur Tengah ini memiliki cita rasa gurih yang dihidangkan dengan daging kambing yang empuk. Tidak ketinggalan menjadi unggulan yaitu live cooking stall di antaranya Chicken Kebab, Roasted Chicken, Dimsum, aneka Pasta dan lain sebagainya.Lebih lanjut, Daphny menambahkan selama periode Ramadan tahun ini, kedua property Ra Hospitality juga menghadirkan paket Iftar. Salah satunya, 'All You Can Eat Buffet' dengan penawaran spesial “PAY 10 DINE 11”, jika reservasi untuk 10 orang, kamu akan akan mendapatkan tambahan 1 paket gratis untuk menikmati buka puasa bersama. Ramadhan Iftar Buffet mulai dibuka pada tanggal 25 Maret Sampai 20 April 2023.Bagi teman-teman yang ingin mengalami suasana berbeda disaat quality time bersama orang-orang tercinta, Ra Suites Simatupang dan Ra Premiere Simatupang menghadirkan promo Ramadan Room Package, dengan harga yang sangat terjangkau untuk hotel sekelasnya."Selain itu, untuk Anda yang ingin dimanjakan dengan fasilitas dan service ekslusif, Ra Suites Simatupang mengajak Anda menginap di lantai ikonik dari hotel berbintang 5 ini yaitu Ambassador Floor dan Elite Floor. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa mengunjungi website Ra Suites Simatupang di www.rasimatupang.com.," tutup Daphny.