Serba Happy, Restoran AYCE Ini Hadirkan Menu Khas Mongolia Dalam

(FIR)

Happy People, begitulah ucapan pertama dari waitress ketika kamu memasuki Happy Sheep Hot Pot and Shaokao. Ya, ini merupakan restoran All You Can Eat (AYCE) baru di Jakarta yang menyajikan makanan khas Mongolia.Happy Sheep Hot Pot and Shaokao merupakan bagian dari Maknala Group yang memperkenalkan masakan dari Mongolia. Kamu dijamin bakal happy, karena pelayanannya yang tak kunjung lelah dari waitress saat melayanimu.Kehadiran Happy Sheep Hot Pot and Shaokao bertujuan untuk variasi baru F&B Indonesia, mengingat di Jakarta, restoran Asia dengan konsep AYCE lebih didominasi oleh masakan Jepang dan Korea.Menu Happy Sheep Hot Pot berbeda dari yang lain. Sebab menu yang disajikan berasal dari Wilayah Mongolia Dalam.Perlu diketahui, makanan lokal Mongolia Dalam sebagian besar terdiri dari hot pot dan BBQ yang merupakan paduan dari budaya yang berubah, karena masakannya mewakili pengaruh Mongolia dan China. Hidangan Mongolia Dalam juga terdiri dari banyak pangsit, mie, roti, dan panekuk, daripada nasi.Meski ada pengaruh dari China, yang membedakannya adalah shaokao atau adanya menu sate-satean khas Mongolia. Kamu juga enggak usah khawatir, sebagian besar makanannya mirip dengan makanan Cina Muslim dengan penekanan khusus pada daging domba.Saat diberi kesempatan mencicipi masakan di Happy Sheep and Shaokao, Medcom memilih soup atau kuah original dan mala. Untuk isiannya memesan daging domba dan sapi, ada juga sayuran, jamur, seafood, dan tahu.Untuk kuah mala khas Mongolia punya aroma dan rasa yang kuat. Memiliki tampilan merah yang pekat, di kuah ini terdapat biji mala yang jika digigit, kamu bakal merasakan getiran di lidah.Kendati demikian, soup ini punya rasa nikmat cenderung gurih. Soup ini cocok untuk dinikmati bersama daging-daging segar lantaran kaldunya yang menggoda.Untuk sate-sateannya, ada daging domba, sapi, dan jamur enoki yang dibalut dengan daging. Ada ceker ayamnya juga lho yang gurih dan pedas.Selepas kenyang dengan menu berat, waitress akan menawarkanmu beberapa menu ringan. Seperti es krim yang bisa kamu santap sepuasnya. Ada juga ciki-cikian yang bisa kamu bawa pulang sepuasnya.Dengan sentuhan desain modern dan industrial, restoran ini juga memiliki ruang karaoke, live band dan DJ. Tentu menjadi pilihan menarik bagi kamu yang ingin hangout bareng teman atau keluarga.Soal harga AYCE di restoran ini terbagi menjadi dua kategori, yakni anak-anak dan dewasa. Untuk anak-anak di atas tinggi 100-140 sentimeter akan dikenakan harga Rp138 ribu. Sementara harga dewasa mulai Rp198-368 ribu.Alamat: Lantai dasar Cilandak Town SquareJl. TB Simatupang No.17, Cilandak - Jakarta Selatan 12430Jam buka: 11.00-24.00 WIBInstagramL @happysheep.id