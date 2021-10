Menggigit Makanan Ini Serasa Ada di Korea

(Aneka jajanan ala Korean Street Food yang bisa membawa kamu akan kuliner rasa Korea. Foto: Dok. Hangry)

(Pilihan Korean Chicken Wings yang khas Itaewon, Korea Selatan sukses menggoda penikmat aneka kuliner. Foto: Dok. Hangry)

(Kalau sedang rindu Pulau Dewata, putuskan untuk mencoba makanan khasnya dari Hangry yaitu Geprek Nasi Wangi Sambal Matah dari Ayam Koplo by Hangry. Foto: Dok. Hangry)

Demam Korea belum bergeser. Setelah dunia gempar dengan kesuksesan Squid Game yang ditonton di lebih dari 90 negara, banyak orang ramai-ramai membuat permen dalgona dan mencobanya. Bak dalam series tersebut, permen dalgona yang tak lulus mulus mengikuti ukirannya, ditembak dengan Nerf Gun. Tentu saja ini just for fun saja ya.Tapi, mari bergeser ke kuliner Korea yang klasik lainnya. Yang saat kamu memakannya, seakan kamu berada di Korea lho!Salah satunya adalah tteokbokki. Tteokbokki (cara menyebutnya begini: "tuk bow kee") adalah makanan Korea berupa tteok dari tepung beras yang dimasak dalam bumbu gochujang yang pedas dan manis. Tteok yang dipakai berbentuk batang yang memanjang. Makanan ini juga termasuk dalam makanan internasional.Walau saat ini belum bisa jalan-jalan melihat negerinya Lee Min-ho dan jajan kulinernya-yang apa pun dalam drakornya selalu menggoda-kamu tetap bisa menikmati jajanan ala Korea ini.Salah satunya ada dalam paket komplet yang dihadirkan oleh Moon Chicken by Hangry . Bertemakan Korean Street Snacks kamu bisa menikmati jajanan ala negeri gingseng yaitu Eomuk, Mandu, Tteokbokki, dan Chicken Skin. Harganya benar-benar enteng di kantong dan antiboros karena dibaderol dari kisaran harga Rp30 ribuan ke atas.Biar afdol saat kamu memakan Eomuk, mandu, Tteokbokki, dan chicken skinnya sambil melihat drakor-drakornya deh. Dijamin kamu benar-benar meresapi Korea walau dari rumah saja. Dengan rasa khas asam, manis, gurih, crunchy dan lezat pastinya kamu susah untuk menolak rasa enaknya.Tapi, kalau kamu belum merasa puas, masih ada nih Korean Chicken Wings dengan tujuh rasa yaitu samyang byeol, moon original, big bang yang pedas manis, smokey cornet, honey galaxy dan lousiana star, serta Gengjeong yaitu Korean sweet sauce, tentu saja kurang Korea apa lagi, karena ini bisa membawa kamu merasakan suasana kuliner di sekitar Itaewon, Korea Selatan.Tapi kalau kamu tiba-tiba kangen Jepang dan Indonesia, Hangry juga memiliki menu lainnya yang tak kalah mantap, yaitu Aburi Gyudon dari San Gyu by Hangry yang didominasi rasa gurih manis, serta Mentai Tori Katsu Don dari San Gyu by Hangry yang juga rasanya tak kalah lezat dan mengenyangkan.Tak lupa wisata kuliner Indonesia pun tersedia, yaitu Geprek Nasi Wangi Sambal Matah dari Ayam Koplo by Hangry yang terdiri dari nasi wangi, ayam geprek, dan sambal matah khas Bali yang siap mengobati rasa rindu berwisata di pulau Dewata. Pedas mengigit bibir yang menyegarkan dan sekaligus mengenyangkan. Tutup hari kamu dengan kopi ala Hangry yaitu kopi Dari Pada biar sempurna melengkapi hari kamu.Dikomandani oleh Abraham Viktor, CEO dari Hangry, Bram sapaan akrabnya selalu bisa memberikan kuliner mantap untuk bisa terus berinovasi dengan aneka makanan enak tapi ramah di kantong.Lelaki yang hobi makan ini juga rela eksplorasi aneka makanan. Itulah mengapa Hangry yang merupakan multi brand ini menjadikan salah satu brand kuliner anak negeri yang tak akan mengecewakan dalam hal rasa.Dalam laman Investor oleh Indah Handayani, Bram mengatakan, “Pelanggan sama seperti saya, pasti mencari makan enak, murah, dan memuaskan.” Jadi, kapan kamu mau mencobanya?