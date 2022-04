5 Makanan yang Bisa Membuatmu Lebih Bahagia

1. Roti gandum utuh

2. Bit

3. Rumput laut

4. Teh chamomile

5. Jus blueberry

(FIR)

Tidak hanya dapat berpengaruh pada kesehatan tubuh , beberapa makanan tertentu ternyata bisa membuat mood menjadi lebih baik. Dengan mood yang lebih baik tersebut, bisa menimbulkan perasaan bahagia. Apalagi makanan-makanan tersebut sangatlah mudah didapatkan.Dilansir dari Eat This, Not That berikut ini adalah makanan-makanan yang bisa membuatmu lebih bahagia:Ketika hormon tubuh sedang kacau (karena PMS, stres pekerjaan, atau yang lainnya) tubuh biasanya menginginkan makanan yang kaya akan karbohidrat. Sebab makanan yang kaya akan karbohidrat dapat membantu menenangkan hormon yang kacau tersebut. Namun, usahakan untuk memilih jenis karbohidrat kompleks seperti roti gandum utuh.Roti gandum utuh bisa meningkatkan jumlah bakteri baik di usus. Sehingga dapat memiliki pengaruh besar pada suasana hatimu.Bit sudah dikenal luas karena manfaatnya yang menakjubkan bagi kesehatan. Bit mengandung betaine, yang mendukung produksi serotonin di otak dan akhirnya dapat meningkatkan mood.Bit juga memiliki kandungan asam folat yang tinggi di dalamnya, yang menstabilkan kesehatan emosional dan mental, meningkatkan peluang kebahagiaan setiap kamu mengonsumsinya.Rumput laut yang biasa ditemukan pada sushi atau salad, tinggi akan yodium yang baik sebagai penangkal depresi. Kandungan ini tidak selalu mudah ditemukan dalam makanan.Yodium sangat penting agar tiroid berfungsi dengan baik, yang memengaruhi energi, berat badan, dan bahkan fungsi otak.Bagi kamu yang merasa sulit tidur di malam hari karena mengalami gangguan ritme sirkadian pada tubuh, bisa mencoba untuk mengonsumsi teh chamomile. Penelitian menunjukkan bahwa teh chamomile bukan hanya bagus untuk meningkatkan kualits tidur, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan fungsi kognitif di siang hari.Blueberry mengandung vitamin C dalam dosis tinggi. Terlalu sedikit vitamin C dapat menyebabkan kelelahan, depresi, motivasi rendah, dan perasaan sedih lainnya. Blueberry juga menjadi sumber resveratrol yang baik.Reservatrol merupakan pigmen antioksidan yang telah dikaitkan dapat membantu ketika seseorang mengalami depresi, menurut riset yang dipublikasikan dalam Frontiers in Endocrinology.