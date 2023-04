Ini Makanan dan Minuman yang Paling Dicari pada Ramadan Kali Ini

Makanan dan minuman yang dicari

: Kita telah berada di ujung Ramadan. Bulan yang dinantikan kini akan meninggalkan kita untuk sementara.Pada Ramadan kali ini, terjadi sejumlah perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia. Survei Jakpat menemukan bahwa lebih dari 80% orang memilih untuk masak sendiri di rumah ketika berbuka puasa dan sahur.Jakpat mengadakan survei untuk mengetahui seperti apa kebiasaan masyarakat ketika bulan Ramadan. Laporan ini melibatkan 1.371 responden Muslim untuk menunjukkan tren makanan yang paling banyak dikonsumsi.Survei tersebut menunjukkan, sebanyak 90% orang memilih memasak di rumah ketika sahur. Sementara itu, sebanyak 38% orang memilih untuk membawa pulang makanan dari luar, 14% orang melakukan pemesanan makanan secara daring, dan 10% memutuskan untuk makan di luar rumah.Saat berbuka puasa, sebanyak 83% orang memilih untuk memasak di rumah, disusul 44% orang memilih untuk take away. Sementara itu, pemesanan makanan secara daring sebanyak 17% dan makan di luar rumah sebanyak 20% responden.Apabila dibandingkan dengan laporan Ramadan Jakpat tahun 2022, terdapat penurunan jumlah orang yang melakukan buka puasa di luar rumah. Pada 2023, lebih banyak orang yang memasak sendiri bahan makanannya.“Hal ini sepertinya disebabkan karena daya beli masyarakat yang menurun sejak Semester II 2022 kemarin karena faktor inflasi, kenaikan harga barang kebutuhan pokok, sampai PHK massal,” kata Head of Research Jakpat, Aska Primardi.Jenis masakan yang paling sering dimasak di awal bulan Ramadan 2023 adalah bahan makanan segar. Selain itu, ketika sahur sebanyak 44% orang juga sering memasak mi instan dan 42% lainnya memilih memasak makanan beku, seperti nugget atau sosis.Saat berbuka puasa, 32% responden menyatakan memasak makanan beku dan makanan siap saji, seperti rendang atau ayam ungkep. Hal ini dilakukan karena lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk mengolah makan tersebut.Di samping itu, terdapat jenis masakan rumah yang dipesan secara daring, seperti ayam goreng, tempe, atau sayur sop. Makanan favorit kedua kedua adalah fast food ketika sahur dan masakan Indonesia, seperti mie ayam, soto, bakso paling dicari ketika berbuka puasa.Dalam memesan makanan tersebut, mereka menggunakan aplikasi, seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Di sisi lain, sebanyak 30% responden memesan makanan melalui aplikasi atau pemesanan yang disediakan langsung oleh restoran.Selain makanan, survei Jakpat juga menemukan bahwa hampir 50% responden lebih menyukai minuman berbasis teh, baik saat sahur maupun berbuka puasa. Teh celup menjadi minuman yang paling diminati, kemudian minuman berbasis susu dan buah menjadi pilihan favorit selanjutnya.