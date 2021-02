Pelopor Spicy Orange Chicken Incar Pelanggan Jakarta Selatan

Wilayah Jakarta Selatan masih menjadi incaran para pengusaha tempat makan. (Foto: Istimewa)

Jakarta?: Wilayah Jakarta Selatan masih menjadi incaran para pengusaha tempat makan. Hal itu ditandai oleh Goban Takeout kembali melebarkan sayap di Fatmawati, Jakarta Selatan.



Outlet ke-4 Goban Takeout di Fatmawati kini juga mengusung sistem dine-in. Sebab, lokasi Goban Takeout Fatmawati terletak di Teras Fatmawati food court, Jalan Rumah Sakit. Fatmawati Raya No.12A. Konsep dine-in dan take away ini tentunya disambut meriah warga Fatmawati dan sekitarnya, karena diskon 20% bagi customer take away dan dine-in.



Sebagai pelopor ?spicy orange chicken, ?Goban Takeout juga menyajikan makanan ala Chinese American lain, seperti Honey Cashew Shrimp yang gurih dan savoury, General Tso Chicken yang kaya akan rempah, juga Kungpao Chicken yang sedikit asam tapi diimbangi oleh gurihnya kacang mede.



Terdapat juga menu seasonal Chinese New Year bernama GOBAN Spicy Mala Chicken, yang hanya bisa didapatkan di tanggal 12 dan 13 Februari 2021. Selain itu juga akan ada free fortune cookies juga yang bisa meramal masa depan kamu. Kemudian ada juga promo bundling yang lebih hemat di masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ini khusus pemesanan via ojek online.



Salah satu owner Goban Takeout Aisyah Claresta berharap pembukaan cabang ke-4 ini dapat menjangkau daerah Jakarta Selatan lebih luas lagi, karena dilihat dari demand customer kami memang banyaknya dari Jakarta Selatan. “Untuk buying power juga Jakarta Selatan cukup tinggi, jadi makanya kita berani untuk membuka cabang kedua di Jakarta Selatan” lanjut Aisyah.



"Harga makanan Goban Takeout yang sangat terjangkau (dimulai dari Rp 27,600) dan menu makanan yang unik menjadi unique selling point," jelasnya.



Untuk promo grand opening, Goban Takeout Fatmawati memberlakukan promo beli satu gratis satu untuk semua menu rice bowl. Promo dimulai dari tanggal 13 Februari 2021 sampai tanggal 15 Februari 2021, dan dapat dipesan melalui Gojek, Grab dan take away atau dine-in.

(YDH)