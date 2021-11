Yuk, Bernostalgia Kuliner Legendaris Glodok Pancoran

Sate Padang Petak IX. (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

(FIR)

Glodok merupakan kawasan penting dalam proses berdirinya Kota Batavia hingga berkembang menjadi Kota Jakarta seperti sekarang ini. Sementara itu, pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, ada kawasan Glodok Pancoran yang menjadi pintu gerbang Menuju Kota Batavia dari arah selatan.Glodok Pancoran tentunya juga memiliki sejarah kuliner yang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dari masanya hingga saat ini. Ada yang bertahan, ada yang hilang. Dan kuliner Glodok Pancoran saat ini dikenal memiliki kuliner-kuliner legenda yang lezat, dengan citarasa peranakan yang tetap mempertahankan warisan resep-resep leluhurnya.Menggandeng JIISCOMM selaku penggiat kuliner nusantara, Hublife 'memindahkan' lebih dari 20 legenda kuliner Glodok Pancoran ke Food Market. Festival kuliner ini dimulai dari 24 November hingga 5 Desember mendatang.“Kali ini, kami ingin mengangkat kuliner-kuliner legendaris Jakarta dari kawasan Glodok Pancoran, untuk melestarikan kelezatan kuliner lokal sebagai bagian dari warisan budaya nusantara," ujar Nazira C Noer, Deputy GM Business Development & Casual Leasing ASRI."Maka dari itu, kami berkolaborasi dengan JIISCOMM selaku penggiat kuliner nusantara di Hublife. Di acara ini customer dapat menikmati berbagai promo menarik diataranya: diskon 30% dengan Shoppe Pay, Promo Goceng dan All You can Eat," sambungnya.Dahlia Salim, Deputy GM Leasing ASRI mengatakan, melalui acara ini berharap bisa menjadi surga kuliner di Jakarta Barat. Di samping itu, pada acara opening Festival Glodok Pancoran Kamis 25 November, juga dimeriahkan oleh Oriental Choir dari Voice of Indonesia, Lion Dance Kong Ha Hong, Cooking Demo dari Chef Fook Sin (Executive Chef dari Swissotel Jakarta PIK Avenue), dan masih banyak lagi.1. Rujak Shanghai Encim2. Bakmi Amoy Gang Gloria3. Kopi Es Tak Kie4. Chi Chang Dan Pak Karim5. Baso Ahou 886. Kuotie Shantung Ling7. Otak-otak Binatu Asli Lookie8. Laksa Lao Hoe9. Ketupat Sayur Gloria Ny. Kartika Tjandra10. Sekba Bektim 99911. Siomay Lim Pancoran Glodok12. Es Tebu 'Kang Tebu'13. Es Potong Sugiarto14. Sate Padang Petak IX15. Bubur 'Omaku'16. Gudeg Yu Dewi Harco Glodok17. Sate Babi Madu PB18. Pempek Sriwijaya19. Nasi Pecel Madiun 'Pawon Mba Uti'dan masih banyak lagi.