3 Ide Dekorasi Natal dengan Kesan 'Tenang dan Mewah' yang Bisa Ditiru

1. Pilih skema warna putih dan emas

2. Gunakan warna bumi sebagai aksen

3. Fokus pada kualitas bukan kuantitas

Tema estetika 'Kemewahan yang tenang' atau 'quite Luxury' memberi pengaruh pada dunia fesyen dan desain interior saat ini. Pertama kali terlihat di peragaan busana, tren desain interior dengan cepat merambah ke rumah kita. Namun, tidak seperti banyak tren yang kita lihat, tren yang satu ini bisa dibilang bukan tren sama sekali.Pasalnya, tren ini bukan tentang tampilan yang spesifik, tetapi lebih tentang menciptakan suasana yang abadi dan membangkitkan perasaan elegan yang bersahaja. Melansir dari Homes and Garden, tema estetika ini ternyata sangat cocok jika diaplikasikan pada dekorasi natal. Nah, untuk kamu yang ingin mendekorasi interior dengan tema Quite Luxury untuk perayaan Natal tahun ini, berikut rekomendasi dari seorang Pakar Tren dan Desain Etsy, Dayna Isom Johnson yang bisa kamu tiru. Check this out!Kombinasi warna putih dan emas dapat menciptakan gaya yang sangat hangat, elegan, sekaligus trendi, dan palet Natal klasik ini sangat cocok untuk 'kemewahan yang tenang'.'Putih dan emas adalah warna abadi yang diasosiasikan dengan keanggunan dan kemewahan. Mereka memiliki kualitas abadi yang dapat disesuaikan dengan berbagai gaya desain, dari tradisional hingga modern, sehingga menjadikannya pilihan serbaguna untuk dekorasi rumahmu.Kedua warna ini baik digunakan untuk tema pohon Natal, atau melengkapi ide ruangan putih yang sudah ada dengan koleksi dekorasi emas, kombinasi warna yang aman akan selalu menciptakan tampilan mewah.Warna lain yang cocok untuk dekorasi Natal mewah yang tenang mencakup warna yang lebih kalem, bersahaja, dan alami; seperti warna hijau, cokelat, dan warna netral yang lebih terang seperti cream, taupe, dan beige."Dekorasi dengan warna-warna alami, seperti hijau zaitun atau hijau sage, menciptakan suasana bersahaja. Warna kalem seperti ini pun ideal untuk menciptakan suasana yang lebih mengundang dan menenangkan di rumah selama periode perayaan," kata Laura Burnett, pakar desain di Feather & Black.Sempurna untuk ide dekorasi Natal pedesaan, yang berpadu dalam harmoni elegan dengan kemewahan yang tenang, warna yang lebih alami dan organik ini dapat digunakan pada aksen perayaan alami seperti karangan bunga Natal.Kemewahan yang tenang berfokus pada detail yang lebih halus. Jadi, alih-alih memenuhi rumahmu dengan dekorasi meriah yang berlimpah, alihkan fokus dekorasi pada beberapa hal penting. Misalnya, pilih dengan selektif dan bijaksana saat menggunakan aksesori untuk ruanganmu.Dari menciptakan perasaan nyaman, kamu juga bisa mendapatkan tekstur sentuhan dan kehangatan melalui bantal dan selimut baru, hingga memilih tampilan ornamen dan dedaunan musiman yang lebih sederhana. Ingat, tidak perlu banyak waktu untuk membuat rumah Anda terasa lebih istimewa untuk liburan. Pastikan hanya fokus pada kualitas interior yang digunakan bukan pada kuantitasnya ya!