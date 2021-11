Ini Peralatan Rumah Tangga yang Bikin Kamu Seperti Ditemani 'Superhero'

(Salah satu produk Water Heater ES 15 META dengan keunggulan mampu menghambat perkembangbiakan bakteri berbahaya di dalam air . Foto: Dok. MODENA)

(Water dispenser yang memiliki tombol air panas dengan kunci khusus untuk perlindungan ekstra dari jangkauan anak-anak. Foto: Dok. MODENA)

Kamu pencinta superhero pernahkah terbayangkan untuk bertemu dengan karakter favoritmu? Tentu hal itu menjadi kebanggaan tersendiri ya jika bisa terwujud. Enggak cuma bertemu kamu juga bisa 'tinggal' bersama sang superhero dalam bentuk peralatan rumah tangga lho!Setelah sukses dengan produk alat masak dan kebersihan bertema MARVEL yang menghadirkan desain eksklusif tokoh Marvel mulai dari Iron Man, Captain America, Black Widow dan Thor. Kini, MODENA kembali meluncurkan berbagai koleksi terbaru di fase ketiga dengan tema “Greatness Calls You Home” pada Jumat, 19 November 2021 di XXI Kota Kasablanka, Jakarta.Pada fase ini MODENA menghadirkan karakter Black Panther, Black Widow serta Shang-Chi dan Eternals yang akan membungkus produk-produk andalan MODENA dari lini cooking, cooling, dan cleaning.Indra Herdian, selaku Product Marketing MODENA mengatakan dengan inovasi terbaru ini, MODENA ingin mengajak para konsumen khususnya penggemar MARVEL untuk dapat merasakan pengalaman unik dan seru serta dapat mengekspresikan diri bersama Super Hero favorit mereka.Beberapa rangkaian peralatan rumah tangga andalan kami yang dibalut eksklusif dalam nuansa MARVEL yaitu Water Dispenser DD 7302 META, Refrigerator RF 2255 METB, Water Heater ES 15 META.“Perpaduan dari MODENA dan MARVEL ini pastinya akan menghadirkan koleksi yang fun, fresh,dan modis. Kami harap dengan hadirnya inovasi ini pelanggan setia maupun penggemar dariMARVEL bisa merasakan esensi dari tema ‘Greatness Calls You Home’ yang kita bangun ini,”tambah Tommy Pratomo, selaku Head of Corporate Communication MODENA.Rangkaian produk peralatan rumah tangga MODENA edisi MARVEL ini diproduksi dalam jumlahyang terbatas. Penggemar setia MARVEL bisa mendapatkannya melalui MODENA Experience Center, MODENA Home Center terdekat, dan MODENA Official E-Commerce Store.