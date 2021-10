5 Upaya Melestarikan Lingkungan, Perusahaan Cat Ini Raih Global CSR Award

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Jika ada pepatah proses tak mengkhianati hasil, kini mungkin bisa diubah menjadi niat baik tak mengkhianati hasil. Ya, upaya dari perusahaan cat Indonesia, Mowilex untuk berkomitmen berkontribusi pada lingkungan, berbuah manis.



Mowilex meraih sejumlah penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) sejak merek cat tembok premium mulai beroperasi pada 1970.



Pada September 2020, Mowilex dianugerahi medali emas 12th Annual Global CSR Best Environmental Excellence Award. Acara tersebut digelar secara virtual, karena adanya pandemi Covid-19.



Global CSR Award memberikan apresiasi kepada perusahaan yang secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Menariknya, penghargaan ini telah mendapatkan penilaian selama 12 tahun.



Pendiri dan Direktur Williams Business Consultancy Sdn Bhd, sebagai salah satu juri, Prof Dr Geoffrey Williams, mencatat bahwa mereka menerima lebih dari 300 pengajuan dari 120 perusahaan di seluruh dunia. Kemudian memilih 48 di antaranya sebagai pemenang dalam 16 kategori penghargaan utama.



“Setelah dinilai selama lebih dari 12 tahun, sangat menggembirakan untuk melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini terus menetapkan standar dan tujuan yang lebih tinggi untuk dicapai setiap tahun, tidak hanya dalam hal dampak sosial dan lingkungan mereka tetapi juga inovasi dari beberapa proyek ini,” katanya.



Presiden Direktur Mowilex, Niko Safavi menyatakan, Global CSR Best Environmental Excellence Award memperkuat komitmen perusahaan untuk terus melaksanakan program keberlanjutannya, yaitu 'Kurangi, Hindari, Imbangi (Reduce, Avoid, Offset)'.



“Program CSR selalu kami dorong sejalan dengan inisiatif keberlanjutan dan lingkungan,” kata Niko.



Penganugerahan dari Global CSR ini merupakan penghargaan atas perjalanan panjang Mowilex dalam melestarikan lingkungan. Berikut langkah yang telah dilakukan Mowilex selama beberapa tahun ini:

1. Mengurangi penggunaan plastik

Mengurangi penggunaan plastik hingga 80 persen selama 7 tahun ke depan. Di antaranya mengurangi lebih dari 12.000 galon air plastik dan air kemasan. Inisiatif ini dimulai sejak Oktober 2019.

2. Memproduksi warna mengandung timbal

Pada tahun yang sama, Mowilex juga berhenti memproduksi warna tertentu dari cat kayu dan logam yang mengandung timbal. Upaya ini dilakukan, dua tahun dari tenggat waktu yang direkomendasikan oleh aliansi PBB.



"Kami juga menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk akhirnya meluncurkan formulasi bebas timah untuk Cat Kayu dan Besi. Hal ini juga mempertahankan komitmennya untuk berkontribusi pada lingkungan," terang Niko.

3. Formulasi bebas timah

Mowilex juga menginvestasikan waktu dan sumber daya, untuk akhirnya meluncurkan formulasi bebas timah untuk Cat Kayu dan Besi. Hal ini juga mempertahankan komitmen mereka untuk berkontribusi pada lingkungan



"Sebab perusahaan menyadari bahwa investasi jangka panjang sangat terkait dengan keberlanjutan planet tempat kita tinggal, serta layanannya kepada masyarakat setempat. Ini berfokus untuk mencari solusi ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon yang mereka hasilkan," ujar Niko.

4. Konservasi habitat regional

Mereka juga terus berupaya untuk memberikan dampak positif bagi konsumen dan lingkungan. Dana offset karbonnya digunakan untuk konservasi habitat regional dan pemberdayaan masyarakat.



Perusahaan juga terlibat dalam melindungi hiu paus dan habitatnya sepanjang 1.500 kilometer di Teluk Saleh, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dengan mendukung organisasi nirlaba Conservation International melalui perusahaan induk Asia Coatings Enterprises, Pte. Ltd.

5. Menanam 50 ribu pohon

Mowilex juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk menanam 50.000 pohon baru, termasuk 5.500 tanaman bakau yang melindungi garis pantai dan menangkap karbon di Bali dan Purwakarta, Jawa Barat.



"Perusahaan telah berjanji untuk mengurangi penggunaan plastik baru dalam kemasannya hingga 80 persen pada tahun 2027," pungkas Niko.

(FIR)