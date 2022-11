Demi Melengkapi Ekosistem Smart Home, Kebutuhan Lampu Pintar Meningkat

(FIR)

Seperti diketahui, selama dua tahun belakangan pandemi memaksa kita untuk selalu berada di rumah. Kadang demi bisa membuat nyaman, kita membutuhkan smart home dengan beragam device yang juga mengusung konsep serba pintar, termasuk penggunaan lampu.Smart Light atau lampu pintar pun kerap digunakan. Selain memiliki akses yang mudah dengan hanya menjentikkan jari dari smartphone, juga karena warnanya yang bisa diubah sesuai selera pemiliknya.Tepat pada Maret 2020 lalu, Philips menggencarkan smart LED yang terkoneksi dengan aplikasi WIZ, yang menjadi platform Internet of Things (IoT) dalam pengoperasian lampu-lampu tersebut. Selain melengkapi rumahmu, lampu pintar ini dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi ekosistem rumah pintar lainnya ini membuat segalanya lebih mudah dan nyaman diakses.Kini, Philips kembali menggemakan tren penggunaan smart light. Terlebih jika dilihat dari penelitian yang dilakukan Tokopedia, gaya hidup smart semakin diminati oleh kaum muda seperti generasi milennial dan Gen Z yang merupakan early adopter terhadap teknologi, yang di sini kami sebut sebagai Smartizen."Pada kuartal III 2022, Tokopedia mencatat adanya peningkatan transaksi di Official Store Philips Lighting. Melihat animo tersebut, kami ingin melanjutkan upaya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan produk kebutuhan sehari-hari terutama lampu pintar," ucap Head of Category Development Tokopedia, Arum Sekartika.Kemudahan mengakses jaringan internet dan kemajuan teknologi turut mendorong kebutuhan smartizen untuk selalu terhubung dan menjadikan dunia digital sebagai bagian tak terpisahkan dari keseharian mereka. Smart home atau rumah pintar menjadi inspirasi, termasuk penggunaan berbagai aplikasi pintar pendukung seperti pencahayaan terkoneksi yang mudah dipasang dan dikendalikan sesuai dengan keinginan penghuninya."Kami memahami kebutuhan pencahayaan yang terus berkembang di era digital ini. Teknologi pintar telah menjadi andalan dalam kehidupan kita sehari-hari," kata Dedy Bagus Pramono, Country Leader Signify Indonesia saat peluncuran rangkaian produk terbaru lampu pintar terkoneksi, Philips Smart LED Connected by WiZ, sekaligus kampanye Philips Smartizen Get Lucky (PARTY) bagi konsumen Indonesia."Kehadiran lampu Philips Smart LED Connected by WiZ menjadi jawaban atas keinginan kaum muda yang selalu terhubung untuk menikmati pencahayaan yang tepat di segala aktivitas sehingga hidup menjadi lebih mudah dan nyaman," pungkasnya.