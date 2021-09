5 Barang Pengisi Si Ruang Tamu Kecil

1. Tempat duduk

(Umumnya ottoman tidak memiliki punggung atau lengan. Mereka mungkin berupa sofa rendah berlapis kain atau kursi empuk yang lebih kecil yang digunakan sebagai meja atau bangku. Foto: Dok. Febelio.com)

2. Sebuah ottoman (atau pouffe)

3. Rak

4. Karpet besar

5. Pajangan dinding

Ruang tamu kecil, tapi kamu ingin mendekorasinya agar terlihat cantik? Mungkin kami bisa membantumu di sini. Pastinya, barang yang dibutuhkan jangan terlalu banyak, ya!Alih-alih tampil keren, ruang tamu justru terihat sempit dan berantakan. Yuk, cukup beli lima barang yang bisa diletakkan di ruang tamu minimalismu.Mungkin kamu akan berpikir menempatkan sofa untuk tempat duduk di ruang yang kecil akan membuatnya jadi sempit. Belum tentu! Karena seperti yang diwartakan oelh Real Homes, yang kamu butuhkan hanyalah memilih sofa secara hati-hati.Pasti harus ukuran kecil! Tidak juga. Karena ternyata sofa besar namun sesuai dengan ruangan, akan membuatnya terasa lebih nyaman. Pilihlah sofa yang memiliki kaki, di mana akan mengungkapkan lebih banyak lantai dan memberikan ilusi ruang.Sofa sudut besar dapat menjadi penggunaan ruang yang sangat efisien karena dapat menempel di dinding ruang tamu dan tidak akan memakan terlalu banyak ruang visual. Apalagi jika kamu memilih warna sofa lebih terang.Maksimalkan tempat di ruang tamu yang ringkas dengan berinvestasi pada furnitur multifungsi. Bangku kaki ottoman adalah tempat yang bagus untuk memulai, berfungsi sebagai tempat duduk tambahan ketika tamu berkunjung, menciptakan penyimpanan ekstra, dan yang terbaik, tempat untuk meletakkan kaki kamu di penghujung hari yang panjang. Pilihlah ottoman yang berlapis kain.Penyimpanan adalah kunci untuk ruang tamu kecil. Gunakan rak (berdiri) atas dan bawah sebagai penyimpanan, gunakan keranjang anyaman bergaya untuk menyimpan barang-barang yang tidak terlihat.Atau pilih rak apung untuk menyimpan barang-barang yang lebih estetis seperti buku, bingkai foto, dan tanaman hias.Untuk menyembunyikan hal-hal yang lebih tidak sedap dipandang, pilihlah unit rak yang dipasang di dinding yang memiliki pintu – apungkan beberapa inci dari atas tanah - sehingga hampir seperti meja konsol tetapi kurangnya kaki akan membuat ruang lantai di bawahnya tetap bebas.Kata 'kebesaran' mungkin akan muncul ketika berbicara tentang memilih permadani. Hal itu tidak akan terjadi, bila meletakkan permadani di bawah bagian depan sofa. Untuk menghindari ruangan terasa penuh sesak, beri karpet cukup ruang dari dinding, pastikan sisi lantai terbuka.Karena ruang tamu kecil, mungkin kamu lebih memilih mengosongkan dinding aagr terbebas dari kesan sempit i ruangan. Ingat, hal itu tidak perlu terjadi. Kamu bisa meletakkan lukisan atau foto dengan bingkai besar.Pilih juga skema warna yang samar agar tetap terlihat kohesif dan tidak terlalu ramai dan pilih bingkai yang sangat sederhana sehingga tampilan keseluruhan terasa bersih dan modern.Kunci untuk memaksimalkan ruang di ruang tamu kecil adalah berpegang pada mantra kuno, less is more. Benar-benar pikirkan tentang apa yang kamu butuhkan di ruang tamu. Dan tetap berpegang pada skema netral untuk cara membuat ruang tamu tampak lebih terang dan lebih besar.Hi Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/OVO @Rp50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkedan. Salam hangat.