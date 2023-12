Hadir di Indonesia Design District PIK, Modulo dan IKONS Sajikan Experience untuk Pelanggan

(FIR)

IKONS dan Modulo Living meramaikan area Indonesia Design District (IDD) di Pantai Indah Kapuk 2. Pada pertengahan November lalu menggelar soft opening showroom-nya.IKONS sudah lama dikenal sebagai penyedia produk furniture premium untuk bisnis hotel, kafe dan restoran. Sementara Modulo Living sebagai penyedia penyedia produk dan desain hunian mewah, telah memiliki pasar tersendiri di industri furnishing.Di bawah naungan Metaphor Design Group, Modulo Living dan IKONS kini hadir di Indonesia Design District di Kawasan PIK 2, yang perkembangannya sangat pesat dari tahun ke tahun dalam mewujudkan impian masyarakat yang ingin memiliki hunian dan lingkungan yang mencerminkan lifestyle dan good taste.Pengalaman selama 20 tahun berkiprah dan semakin bekembang di industri residensial menjadikan Metaphor sebagai tempat berkarya bagi hampir seratus orang tim di Metaphor Interior dengan misi an semangat yang sama di Modulo Living. Tentunya keberadaan Modulo di Showroom PIK 2 ini semakin mempertegas positioning Modulo di dalam industri hunian mewah.Hadir di Indonesia Design District, Modulo punya misi menghadirkan experience bagi para pelanggan. Hal itu diungkapkan oleh Christine selaku Interior Designer Metaphor Interior."Saya memikirkan Modulo itu sendiri dari segi desain. Tren-nya lebih memilih stylish, cantiknya dengan pilihan furniture dan kenyamanan. Oleh karena itu, di sini kami memperhatikan flow-nya. Itu terlihat dari 3 sesi area yang ada di showroom kami. Jadi orang bisa experince seperti living room, bedroom, dan kitchen."Kami ingin menghadirkan experience pengunjung apa yang didapatkan mereka di rumah, lighting, supaya mereka bisa membayangkan image dan look, kalau di rumah seperti apa. Jadi inspirasi juga untuk mempermudah untuk memilih furniture, dari segi size dan desain," sambungnya.Pengalaman selama 20 tahun berkiprah dan semakin bekembang di industri residensial menjadikan Metaphor sebagai tempat berkarya bagi hampir seratus orang tim di Metaphor Interior dengan misi an semangat yang sama di Modulo Living. Tentunya keberadaan Modulo di Showroom PIK 2 ini semakin mempertegas positioning Modulo di dalam industri hunian mewah."Showroom kami merupakan cerminan dari impian orang terhadap sebuah hunian yang memenuhi kebutuhan lifestyle dan good taste. Kami memberikan solusi untuk mewadahi kebutuhan customization dengan konsep one-stop solution," ujar James Wijaya, selaku Director Metaphor Design Group."Dalam konteks design & build, koleksi furnitur di sini didukung oleh layanan desain untuk bisa mendapatkan hasil paripurna yang sesuai dengan harapan klien. Selain itu kita juga memberikan peluang designer untuk memilih material, oleh karena itu kita juga berkolaborasi bersama dengan brand partners yang ada di sini," sambungnya.Pembukaan showroom baru di IDD PIK2 ini juga merupakan 'Chapter Two' setelah First Chapter Modulo yang sukses di Kemang. Namun tetap membawa ciri khas yang sama, yaitu semua produk yang ada di Modulo merupakan hasil karya tim Metaphor yang merupakan desainer dan produksi lokal. Tentunya dengan hasil berkualitas dan dapat bersaing dengan produk impor dan global. Beberapa di antaranya adalah:• Klaud Set – terinspirasi dari awan yang soft dan comfy, untuk mencerminkan desain dan comfy yang dapat menjadi satu kesatuan.• Solo dining table – yang diproduksi menggunakan fancy veneer yang punya karakter unik dan mewah.Selain produk dan desain dari negeri sendiri, Modulo juga menjalin kerjasama dengan brand partners, seperti: Fabric by Serba Antik, Table top by Cadenza Dekton, Carpet & Rugs by Golden Dragon.Seperti di Kemang, kehadiran Modulo Living selalu bersanding dengan IKONS yang sudah sangat terkenal sejak 2009 sebagai penyedia produk furniture premium untuk bisnis hotel, kafe dan restoran.Sampai saat ini masih menjadi pilihan utama para pemilik bisnis yang bergerak di bidang hospitality yang membutuhkan kualitas produk jangka panjang."Kami semakin mengerti kebutuhan commercial client dan hospitality, di mana selain design dan kenyamanan, sebuah furniture juga harus didukung oleh daya tahan yang baik dan juga tim after sales yang selalu siap membantu," tutup James.