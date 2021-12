Mengunjungi Kantor Instagramable Berkonsep Kekayaan Alam Indonesia, Bikin Betah!

Ruangan Resepsionis (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

Karyawan wajib melakukan pengecekan suhu tubuh untuk masuk ke sebuah ruangan. (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

Ruangan menyusui tak lupa disediakan di kantor ini. (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

Setiap lantainya, tiang tebal diselimuti corak batik berbeda-beda. (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

Karyawan bisa dimana saja untuk bekerja, seperti di area ini. (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

Salah satu artwork yang ditampilkan di area kantin. (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

Fasilitas penunjang seperti adanya PS5 dan juga karaoke hadir di sini. (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

(FIR)

Danone Indonesia baru saja pindah kantor. Penampilan dari kantor pusat baru Danone ini berkonsep Kekayaan Alam Indonesia yang mengusung visi One Planet One Health.“Kami senantiasa berkomitmen untuk dapat berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan kehidupan yang lebih sehat bagi masyarakat," ujar Arif Mujahidin selaku Corporate Communications Director Danone Indonesia saat launching 'Rumah Baru Danone Indonesia' di RDTX Place, Senin 13 Desember 2021.Menariknya, wajah kantor yang memiliki 5 lantai ini tak lepas dari peran karyawan sendiri. Dalam artian, masukan atau saran dari karyawan didengar dan menjadi inspirasi hadirnya kantor baru melalui voting. Hasilnya, karyawan menginginkan kantor dengan nuansa yang lebih inovatif dan dilengkapi dengan fitur serta fasilitas terkini.Kantor ini dirancang dengan mengedepankan nilai sustainability melalui penggunaan material daur ulang untuk beberapa fasilitasnya, serta penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang mumpuni."Tak hanya itu, untuk mewujudkan visi One Planet One Health, kami berkomitmen menghadirkan hidrasi dan nutrisi yang baik bagi karyawannya disertai dengan fasilitas kantor yang mendukung gaya hidup aktif," terang Arif.Beberapa fasilitas penunjang yang dimiliki kantor ini di antaranya: penyediaan tangga internal untuk mendorong karyawan lebih aktif bergerak, serta meja kerja yang dilengkapi dengan alat olah fisik seperti walking pad, kursi pijat, dan ruangan menyusui.Dalam membangun kantor pusat barunya ini, Danone Indonesia juga menerapkan Activity-Based Working (ABW) sebagai new way of working yang dirancang untuk membantu karyawan menjadi kapten dalam lingkungan kerjanya, leluasa dalam memilih tempat kerja yang dapat meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan inovasi sehingga pada akhirnya dapat tercipta budaya kinerja tinggi (high-performing culture) dalam perusahaan.Selain itu area kerja kantor pusat baru memiliki format semi open-space dan dilengkapi dengan teknologi terkini, untuk memberikan karyawan keleluasaan dalam memilih area kerja sesuai dengan kebutuhan produktivitasnya. Konsep ABW merupakan perpaduan antara open space dan focus space.Sebagai perusahaan produk makanan yang ingin menghadirkan kesehatan bagi planet, masyarakat, dan ekosistem, tercipta suatu keharusan untuk menghormati alam, termasuk tempat berpijak yaitu Indonesia, yang merupakan negara yang kaya akan alam maupun budayanya.“Karenanya, dari segi desain, kantor pusat baru Danone Indonesia terlihat merepresentasikan nilai-nilai Danone Indonesia yang modern, gesit dan atraktif. Menggunakan ‘Kekayaan Alam Indonesia’ sebagai konsep desain utamanya, setiap lantai memiliki tema tersendiri yang menampilkan kekayaan alam dan budaya Indonesia," ujar Jemmy Sikumbang, ST, Senior Designer dari Design Partners Indonesia."Di setiap ruangan menggunakan nama-nama danau, pantai ataupun persawahan yang ada di Indonesia untuk menamai ruang-ruang pertemuannya. Mural batik yang memiliki nilai filosofis di setiap desainnya tampak mempercantik tampilan dari kantor pusat Danone Indonesia yang baru ini, salah satunya Batik Pekalongan yang merepresentasikan inovasi dan perkembangan,” sambung Jemmy.Lebih lanjut, Jemmy mengatakan kalau ia mencoba membawa tanaman-tanaman asli untuk meningkatkan kualitas ruangan. Selain itu warna yang ditampilkan memberikan aksen untuk mengimplementasikan desain One Planet One Health."Meski perusahaan global, kami tetap membawa unsur Indonesia. Kami ambil karakter atau lokasi yang bernuansa Indonesia dan dipajang di setiap lantai. Seperti nuansa batik di setiap lantai berbeda-beda," ucap Jemmy."Kami juga bekerja sama dengan seniman untuk memamerkan karya mereka di kantor ini. Seperti seniman muda Indonesia di tiga lokasi," terangnya.Tiga lokasi tersebut di antaranya di ruangan resepsionis, kami menampilkan mural bertemakan Nourishment Cycle oleh Arkiv. Mural ini menceritakan bagian pabrik yang pertama, yaitu tentang air, ibu dan anak yang menggambarkan 'siapa kita'."Artwork kedua bertemakan Harmony oleh Mulyana. Di sini ada penempatan sebuah pohon yang menempel di dinding di sampingnya ada wall picture dengan tulisan one planet one health," ujar Jemmy."Untuk Artwork 3 bertemakan Market yang dikreasikan oleh Abenk. Di sini melambangkan aktivitas pasar. Kemudian di area makan kami menempatkan artwork keempat The Warmith of Togetherness oleh Tutu. Beangkat dari keduri atau selametan," pungkasnya.