Decluttering: Hadiah Valentine yang Berguna dan Anti-Mainstream

1. Kotak penyimpanan serbaguna

(Kotak kompartemen dari koleksi Godmorgon sangat pas untuk produk kecantikan. Foto: Ilustrasi/Godmorgon)

2. Kotak alat make up dan skincare

3. Tempat penyimpanan peralatan hobi

4. Kompartemen untuk alat-alat kebersihan

5. Jewelry box untuk aksesori atau perhiasan

(TIN)

Tanggal 14 Februari dinobatkan sebagai hari kasih sayang atau Hari Valentine . Dan salah satu untuk mengungkapkannya dengan memberikan orag tersayang berupa hadiah, bisa berbentuk cokelat, bunga, atau kado romantis lainnya. Namun begitu, kadang kita merasa bosan atau kehabisan ide untuk membeli hadiah apa yang akan diberikan nanti.Nah, bagaimana kalau kamu memberikan hadiah anti-mainstream. Ya, decluttering! Dengan decluttering, dapat membantu kegiatan bersih-bersih. Pun merupakan kegiatan menyortir barang dan menyisihkan yang tidak lagi kamu gunakan.Ditambah lagi, decluttering bermanfaat untuk menciptakan ruang baru yang dapat menunjang rutinitas dan hobi baru pasangan kamu. Berikut pilihan hadiahnya!Rekomendasi hadiah pertama adalah kotak penyimpanan serbaguna untuk memilah barang seperti metode empat kotak yang disarankan oleh Marie Kondo. Apakah barang tersebut akan kamu simpan, buang, donasikan, atau perbaiki.Dengan tutup terbuat dari karton dan tempat genggaman yang nyaman untuk dipindahkan ke mana saja, kotak penyimpanan Tjena cocok dijadikan hadiah. Bisa juga Kvarnvik, kotak dengan desain elegan dan pola klasik.Sangat cocok untuk membantu pasanganmu menata produk kecantikannya dengan rapi. Kotak kompartemen dari koleksi Godmorgon sangat pas untuk produk kecantikan pasanganmu sesuai dengan kategori. Kotak ini terbuat dari plastik dengan aksen buram yang dapat memberikan tampilan elegan di meja rias pasanganmu.Bila pasanganmu memiliki hobi seperti menggambar, merajut atau membuat kerajinan do it yourself (DIY), kotak ini bisa diberikan untuk menyimpan pernak-pernik hobinya yang mungkin sebelumnya berantakan menjadi lebih rapi.FRYKEN, tempat penyimpanan handmade dan terbuat dari anyaman cocok dipakai untuk menata peralatan hobi di satu tempat. Tampilannya yang tradisional dan estetik juga akan membuat ruangan menjadi lebih cantik.Alat kebersihan seperti tisu, kapas, cotton bud, dan juga spons sangat mudah tercecer. Agar tetap higienis diperlukan kotak koleksi BROGRUND dari IKEA yang minimalis tetapi tetap fungsional. Desain transparannya akan memudahkan untuk menemukan alat kebersihan yang dicari. Dilengkapi dengan tutup, kotak ini dapat membuat isinya tetap bersih dan tidak terpapar udara terbuka.Perhiasan atau aksesori kecil lainnya seperti jam tangan, anting, cincin, gelang, atau liontin sebaiknya disimpan di kotak agar tidak berserakan. Nah, Saxborga yang memiliki desain unik dan lucu, bisa jadi pilihan. Kotak ini dilengkapi cermin yang dapat membantu pasanganmu saat memasang aksesori. So, sudah ada pilihan untuk si dia?