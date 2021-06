Ingin Nonton Gerhana Matahari Cincin? Buka Lewat Link Youtube Ini

(TIN)

Gerhana matahari cincin bisa kamu lihat keindahannya hari ini, 10 Juni 2021. Untuk melihat detailnya, kamu tak perlu keluar dan bisa tetap aman. Kamu bisa menonton lewat YouTube.Dikutip dari Forbes, ada beberapa link Youtube yang bisa kamu buka untuk melihat gerhana matahari cincin ini seperti:1. Timeanddate.com (YouTube)Timeandate.com yang selalu andal menghadirkan rekaman langsung gerhana matahari cincin akan tayang di YouTube pada 10 Juni 2021, mulai pukul 16.00 WIB.2. NASA Video (YouTube)NASA akan memamerkan keindahan gerhana matahari sebagian mulai pukul 16.00 WIB.3. Solar Eclipse Task Force (YouTube)Rik Yeames akan menyelenggarakan acara pengamatan langsung (dan disiarkan langsung) di Ashworth Hotel di Hampton Beach, New Hampshire.4. Space Today (YouTube)Space today juga akan streaming langsung untuk gerhana ini.5. Dublin and Offaly, Ireland (YouTube)Para peneliti di I-LOFAR di Birr Castle Demesne (Offaly, yang akan melihat 30 persen gerhana matahari parsial) dan DIAS Dunsink Observatory (Dublin, 28 persen) akan memiliki teleskop surya dengan kamera yang dipasang di kedua lokasi dan akan menyiarkan langsung dari dekat matahari. Peneliti fisika matahari terkemuka Irlandia, Peter Gallagher dan Aoife Maria Ryan akan memberikan komentarnya.6. Royal Observatory, Greenwich, London (YouTube)Langsung dari meridian utama dan Greenwich Mean Time (GMT), tim ahli astronomi akan menjelaskan ilmu gerhana matahari. Ini juga akan disiarkan langsung di Facebook.7. Chelmsford, U.K. (YouTube)Nick James, pemburu gerhana dan Direktur Bagian Komet di British Astronomical Association (BAA) akan menyiarkan di YouTube gerhana matahari parsial 20 persen dari Chelmsford, Essex melalui teleskop Megrez8. Exeter University, U.K. (YouTube)Dalam siaran langsung ini, Grup Astrofisika di Universitas Exeter akan mencoba memberi pandangan langsung tentang matahari saat bulan lewat di depannya. Ini akan mencapai puncaknya pada 21 persen pada 17.06 WIB.9. Aachen and Berlin, Germany (YouTube)Berikut siaran langsung yang menjanjikan untuk menggabungkan pemandangan dari Aachen di Jerman, di mana gerhana matahari parsial 14 persen akan terlihat, dengan siaran langsung dari gerhana 13 persen Berlin dan gambar langsung matahari dari berbagai wilayah di Jerman.Intip kecantikan gerhana matahari cincin di link via NASA di bawah ini!