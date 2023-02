MyM Rewards, Fitur Simple yang Memudahkan Konsumen untuk Dapatkan Poin

(Thomas dalam acara 'Media Experience MyM Rewards', di McDonald's Hasanudin, Blok M, pada Rabu (15/2). Foto: Dok. Yuni)

(yyy)

McDonald’s Indonesia hadir kembali memberi keuntungan lebih untuk para konsumen setianya melalui program MyM Rewards yang dapat di akses melalui Aplikasi McDonald’s. MyM Rewards merupakan program loyalty yang disediakan oleh McD untuk para konsumen dengan cara yang mudah yaitu hanya dengan mengumpukan poin untuk setiap pembelian McDonald’s baik itu melalui makan di tempat, Drive Thru dan McDelivery.Setiap pembelian senilai Rp10 ribu konsumen akan mendapatkan 1 poin, yang mana jika poin sudah terkumpul akan dengan mudah ditukar dengan produk McD pilihan mulai dari dessert hingga makanan utama seperti Big Mac ataupun McNuggets.Thomas Syahreza – Associate Director of Digital McDonald’s Indonesia menjelaskan kemudahan juga diberikan oleh McD baik itu saat pengumpulan poin ataupun penukaran poin MyM Rewards. Untuk pengumpulan poin konsumen dapat hanya dengan scan kartu MyM Rewards yang tersedia di Aplikasi McDonald’s sesaat sebelum melakukan pemesanan di seluruh layanan di restoran baik itu melalui Self Ordering Kiosk, Front Counter ataupun Drive Thru."Selanjutnya untuk penukaran poin, konsumen cukup dengan memilih produk pada halaman rewards lalu scan kode QR yang mucul, lalu konsumen akan mendapatkan produk rewards pilihannya. Sedangkan untuk pemesanan melalui McDelivery, poin akan otomatis masuk terhitung di Aplikasi McDonald’s asalkan konsumen menggunakan alamat email yang sama untuk pemesanan McDelivery," jelas Thomas dalam acara 'Media Experience MyM Rewards', di McDonald's Hasanudin, Blok M, pada Rabu (15/2).Sementara, Caroline Kurniadjaja, Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia menuturkan program ini merupakan wujud penghargaan kepada seluruh konsumen McD agar ketika melakukan transaksi, konsumen bukan hanya mendapatkan produk namun juga ada value tambahan lain yang mereka dapatkan."Untuk mendukung hal ini, kami telah menyiapkan sistem yang canggih dan juga simple untuk digunakan para pengguna Aplikasi McDonald’s, hanya di ujung jari semua kemudahan dan keuntungan kami berikan kepada pelanggan McDonald’s," ujarnya dalam kesempatan yang sama.Tak hanya itu, Thomas menambahkan untuk para pengguna pertama program ini konsumen akan mendapatkan bonus 10 poin ketika scan kartu MyM Rewards untuk pertama kali. Dan bagi yang belum memiliki Aplikasi McDonald’s, aplikasi ini dengan mudah dapat diunduh dan hanya membutuhkan alamat email aktif untuk mendaftar tanpa perlu data diri lainnya seperti KTP, KK ataupun data privasi lainnya, sehingga konsumen tidak perlu khawatir akan penyebaran data privasi yang tidak bertanggung jawab."Ini merupakan aplikasi multifungsi yang menawarkan kemudahan untuk melakukan pemesanan dengan berbagai keuntungan harga khusus maupun diskon dan juga pengumpulan poin MyM Rewards serta memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan McDelivery melalui satu aplikasi. Aplikasi McDonald’s juga menyediakan banyak informasi mulai dari lokasi restoran McDonald’s, menu, hingga kandungan nutrisi. Tak hanya berlaku di Indonesia, tapi apps ini juga dapat digunakan di seluruh dunia hanya dengan mengganti lokasi negara konsumen berada saat itu," tutup Thomas.